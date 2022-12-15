Госдума приняла закон об упрощении возрастной маркировки для фильмов и книг

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об упразднении возрастной маркировки для школьной и религиозной литературы. Поправки упраздняют промежуточную возрастную маркировку — от «0+» до «16+» — фильмов, книг и других произведений — обязательной остаётся только маркировка «18+». При этом авторы закона подчеркивают, что правообладатели по-прежнему могут рекомендовать возрастную категорию на афишах, входных билетах и экранах перед началом фильма.

Вместо возраста документ предлагает указывать текстовые формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и любые иные сходные по смыслу.

Закон устанавливает, что книги, включенные в программы общего образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей. Послабления не коснутся литературы категории «18+», на нее ограничения сохранятся.

Также предполагается, что в качестве экспертов для проведения экспертизы информационной продукции могут выступать еще и лица, обладающие специальными знаниями в области культурологии, искусствознания и искусствоведения.