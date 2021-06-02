Госдума приняла законопроект об открытии филиалов западных IT-компаний

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий западные IT-компании с ресурсами с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей, открывать на территории России филиалы, представительства или уполномоченные юрлица.

Такая инициатива возникла для того, чтобы обязать компании нести ответственность за нарушение российского законодательства. Предусматриваются также «меры понуждения». При неисполнении законов сайты в поисковых системах будут маркировать, исключать из выдачи в поисковиках, запрещать размещение рекламы для россиян на ресурсах-нарушителях. Также предусмотрены более жёсткие меры – запрет переводов денежных средств и частичная или полная блокировка на территории России.

«Таким образом, разработанный законопроект призван упорядочить работу массовых иностранных интернет-сервисов в Российской Федерации, обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия», — говорится в пояснительной записке.