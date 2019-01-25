Госдума приняла законопроекты о фейк-ньюс и неуважении к власти в первом чтении

Госдума приняла сегодня, 24 января, в первом чтении законопроекты, вводящие административную ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Второе чтение законопроекта будет не ранее чем через месяц, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки внесли в Думу в середине декабря председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его заместитель Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин: за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, они предложили штрафовать граждан на 3000–5000 руб., должностных лиц — на 30 000-50 000 руб., юрлиц — на 0,4-1 млн руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей. Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

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