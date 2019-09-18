Госдума продолжит вместе со СМИ обсуждать меры по борьбе с фейковыми новостями

Депутаты Госдумы совместно со СМИ планируют разработать механизм по борьбе с фейковыми новостями. Об этом журналистам заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев по итогам заседания внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» 17 сентября:

Мы хотим выработать вместе с представителями СМИ механизм, который бы не позволял попадать дезинформации в топ. После детального разговора с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом мы пришли к выводу, что эта тема сложная, требует долгого обсуждения и много зависит от того, какая политика в том или ином СМИ.

Гусман добавил, что проблема фейковых новостей касается каждого информационного издания в стране.

«Сегодня в сложных информационных условиях предоставление точно выверенной информации является важнейшим условием работы ТАСС. Сегодняшний разговор был нужен, и он будет продлён», — сказал первый заместитель гендиректора ТАСС.