Госдума: треш-стримеров могут начать наказывать по УК

Треш-стримеров могут начать наказывать по УК и штрафовать до миллиона рублей (юрлица), сообщили в пресс-службе главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия»). Кроме того, планируется создать реестр стримеров, нарушающих законодательство.

Планируется внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они будут предусматривать штрафы «за распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами»: для физлиц — штраф в размере от 100 000 до 200 000 рублей с конфискацией оборудования, а для юрлиц — от 500 000 до 1 млн рублей также с конфискацией.

Второе решение будет предполагать кратное увеличение штрафа за треш-стриминг при повторном нарушении, а третье — запрет «распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителях и произведенных ими материалах», а абоненту, включенному в список, получать услуги связи.