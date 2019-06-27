Госдума в I чтении одобрила смягчение запрета на показ нацистской символики

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешит использовать нацистскую символику в искусстве и учебно-просветительской деятельности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По действующему законодательству, в России запрещается использование в любой форме нацистской символики, а также ее пропаганда и публичная демонстрация.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в последнее время «федеральные органы исполнительной и судебной власти испытывают трудности при правоприменении данных норм», так как под запрет могут попасть документальные и художественные фильмы, книги, картины, учебники, фотографии из музеев и так далее.

Согласно принятому документу, нацистскую символику можно будет использовать в науке, литературе, искусстве, в СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями «при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма, и отсутствия признаков пропаганды».

Вместе с этим документом внесен законопроект, отменяющий административное наказание за демонстрацию нацисткой символики в учебниках, произведениях искусства, в СМИ и так далее. Он также принят в первом чтении/