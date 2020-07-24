Госдума в первом чтении приняла законопроект об удаленной работе

В законопроекте зафиксировали «право быть офлайн» и ввели понятия дистанционной и удаленной работы.

Зампред «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев рассказал «Российской газете» о правах сотрудника на удаленной работе: «Законопроект впервые вводит такое понятие, как неприкосновенность личного времени работника и право быть офлайн. Многие сотрудники жаловались, что после перевода на удаленку работодатели беспокоили их звонками и сообщениями в любое время дня и ночи». Для работника, согласно законопроекту, должен быть график, в который он выходит на связь, всё остальное время неприкосновенно.

При этом удаленная и дистанционная работа понимаются по-разному. Удаленка — это работа с графиком, режимом, как в офисе. А дистанционный труд — фриланс. Также ввели понятие временной дистанционной работы, которая должна будет оплачиваться в том же объёме.

Ко второму чтению законодатели планируют ввести обязанность сотрудника уведомлять работодателя о своем местонахождении. Законопроект планируют рассмотреть и принять до конца года.