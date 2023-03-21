Госдума вернула онлайн-трансляции заседаний

Госдума возобновила с 21 марта онлайн-трансляции пленарных заседаний на сайте парламента и канала «Дума-ТВ», прекращенные в октябре 2022 г.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, с момента введения ограничений на трансляцию сформировано законодательство, направленное на защиту участников специальной военной операции, и отработана его правоприменительная практика. Это часть предложений, направленных на повышение открытости Госдумы, сказано в заявлении в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Вместе с режимом видеоконференцсвязи для регионов и экспертов на крупных мероприятиях Госдумы и дополнительными ставками пресс-секретарей комитетов это позволит более эффективно обеспечивать публичность работы Госдумы», – сообщил Володин.

С предложением восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний палаты к спикеру обратилась замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. По ее словам, «ситуация стабилизировалась» по сравнению с тем, что было в октябре 2022 г. «Сосредоточившись на безопасности, мы оставили, что называется, за кадром, принципы открытости», – говорилось в письме депутата на имя Володина.

Напомним, в октябре 2022 года Совет Госдумы решил ограничить онлайн-трансляции пленарных заседаний в реальном времени. Депутаты объяснили свое решение тем, что большая часть времени на заседаниях тратится на обсуждение законодательного обеспечения специальной военной операции на Украине.