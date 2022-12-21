Госдума во II чтении приняла проект о работе сервисов размещения объявлений

Госдума во втором чтении приняла законопроект, регулирующий работу сайтов по размещению объявлений, суточная аудитория которых составляет более 100 тыс. пользователей. Основным владельцем сайтов с объявлениями сможет стать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. В редакции первого чтения отмечалось, что при этом доля иностранного участия в российском юрлице ограничивается 20%.

Владелец сервиса объявлений с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки не должен допускать использование сервиса в целях совершения преступлений, разглашения гос или иной тайны и др.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2023 г. Реестр классифайдов будет вести Роскомнадзор, указывается в документе. Для этого ведомство будет вести мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию. Она должна быть предоставлена в течение 10 дней.

За нарушение владельцем сервиса объявлений требований, предусмотренных проектируемой статьей, может последовать уголовная или административная ответственность.