Госдума во втором чтении приняла законопроект о налоговой поддержке издательств

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Сен 25, 2020

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает налоговую поддержку организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию.

Согласно законопроекту, максимально допустимый объем потерь (продукции с браком, утратившей товарный вид, а также нереализованной или списанной продукции) будет увеличен до 30%. Действующий закон же допускает не более 10%.

В нынешней редакции Налогового кодекса РФ такие потери относятся к прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Источник: Книжная индустрия
Иллюстрация: shutterstock.com
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