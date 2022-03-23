Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов за границей

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о госорганах, работающих за рубежом, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ответственность будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах России. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки о фейках о действиях госорганов за рубежом были внесены в законопроект, который изначально касался ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах (внесен правительством в октябре 2021 года). Пункты о дискредитации ко второму чтению добавили депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн, Ирина Панькина, Василий Пискарев, а также сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.

Депутат Ирина Панькина объяснила срочность принятия законопроекта набирающей «обороты информационной кампанией» против России — по ее словам, недостоверные сведения распространяются не только о вооруженных силах, но и о посольствах, Росгвардии, МЧС, прокуратуре, Следственном комитете. «Данные тенденции просто недопустимы», — сказала она.

В соответствии с поправками в УК России, за распространение заведомо ложной информации об исполнении российскими госорганами своих полномочий за границей предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если то же деяние было совершено с использованием служебного положения, или группой лиц, или «с искусственным созданием доказательств обвинения», или «из корыстных побуждений», или «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды», то штраф составит от 3 млн до 5 млн руб., срок лишения свободы — от пяти до 10 лет.

Если же это повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.