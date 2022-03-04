Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ и призывы к санкциям

Госдума на заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ.

В Уголовном кодексе (УК) РФ появится статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом, если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Госдума также ввела административную ответственность за дискредитацию ВС РФ. Законом предполагается введение ответственности за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, сопровождаются призывами к проведению незаконных акций и создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан и общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридический лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Госдума также единогласно приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект, в том числе предусматривающий уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.