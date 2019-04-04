Госдума вводит штрафы для россиян за распространение иностранных газет и журналов «без разрешения»

Государственная дума поддержала в первом чтении поправки правительства РФ о штрафах за распространение на территории страны продукции иностранных периодических изданий «без разрешения». Выдавать такое разрешение должен Роскомнадзор. Об этом 2 апреля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Штраф для граждан составит от 1 000 до 1 500 рублей, для должностных лиц — от 2 000 до 3 000 рублей, для юридических — от 20 000 до 30 000 рублей. Во всех случаях распространяемая продукция будет конфискована, уточняют подчинённые Вячеслава Володина.

Старший юрист «Максима лигал» Сергей Бакешин не исключает, что новые правила могут стать серьезной проблемой для тех, кто выписывает иностранную печать или привозит ее с собой из заграничных поездок:

Как будут применять — большой вопрос. Периодические печатные издания — это не только газеты и журналы, но и альманахи, бюллетени, иные издания, имеющие постоянное наименование, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза в год. Например, какие-нибудь ученые записки какого-нибудь колледжа. Под распространением понимаются продажа, подписка, доставка, раздача и иные способы. Дарение, безусловно, подпадает под определение распространения. Передача журнала коллеге — это уже распространение. Интересный вопрос с подпиской: если я выписал себе иностранный журнал или просто купил один экземпляр с доставкой по почте, кто будет отвечать за незаконную подписку/доставку, я или отправитель?

Директор, ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова в комментарии «Фонтанке» вступила в заочный спор с коллегой и указала на иные риски нового законопроекта.

«Если толковать предлагаемую норму согласно уже имеющейся в законодательстве терминологии, то ключевым тут будет не слово «распространение», а указание на объект распространения — «периодические печатные издания». И это не про дарение одного экземпляра иностранного научного журнала другу, а про массовое распространение — подписка, бесплатная раздача, распространение через стойки в торговых точках или бесплатное «раскидывание» по почтовым ящикам. Риск для физических лиц, если их наймут раздавать или доставлять такие печатные издания. Риск юридических лиц — печать в РФ части тиража или привоз его для распространения в России без соблюдения разрешительного порядка.

Законопроект также заменяет действующее положение «об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшей перерегистрацию» на «ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения».

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