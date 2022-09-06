Госорганы обязали вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому госорганы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Требование вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Ведомства и организации будут размещать информацию о своей работе на площадках. В частности, публиковать отчеты о мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, контактные данные, включая номера телефонов и адреса электронной почты, отмечается в сообщении.

В июле власти приняли изменения в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» — распоряжение подготовлено для реализации этих поправок. В частности, документ обязывает ведомства вести официальные страницы в утвержденных правительством соцсетях.

В апреле, когда инициатива была на стадии обсуждений, комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об обязанности госорганов создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную информацию. По словам главы комитета Александра Хинштейна, это нужно для того, чтобы «людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях — от федерального до муниципального».