Господдержка СМИ в бюджете на 2023-2025 гг. увеличится

В проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов увеличена господдержка СМИ, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи.

Как сообщает ТАСС, финансирование СМИ составит более 335 млрд рублей в 2023-2025 годах. Бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» в 2023 году составят 118 029,1 млн рублей, в 2024 году — 108 680,3 млн рублей, в 2025 году — 109 142,2 млн рублей.

Бюджет СМИ по сравнению с принятым в прошлом году увеличен в 2023 году на 10,1 млрд рублей, в 2024 году — на 513,3 млн рублей. В 2025 году, по сравнению с показателями объема соответствующих расходов, установленных бюджетным прогнозом, — на 746,2 млн рублей.

«Бюджет проходил сложно… То, что мы видим, — результат сложного компромисса. И, уверяю вас, позиция Минфина была максимально конструктивной», — сказал Шадаев и поблагодарил финансовое ведомство за то, что в нынешние непростые времена вопросам цифровизации уделяется много внимания.

В то же время он обратил внимание на то, что расходы на мероприятия госпрограммы «Информационное общество» по сравнению с предыдущими периодами были сокращены, но при этом была сохранена и даже немного увеличена господдержка СМИ. «Среди всех наших отраслей это наиболее пострадавший сегмент», — пояснил министр.



