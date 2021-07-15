Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти привлечь к ответственности тех, кто совершает нападения на работников СМИ

15 июля Блинкен опубликовал в Twitter заявление, относящееся к годовщинам убийств российских журналистов Пола Хлебникова и Натальи Эстемировой. Дипломат призвал Россию не допускать актов насилия и привлечь к ответственности тех, кто угрожает жизни работникам СМИ и гражданским активистам.

«Сегодня мы вспоминаем Наталью Эстемирову и Пола Хлебникова. В 2004 году Хлебников был убит в Москве после того, как он разоблачил коррупцию. Эстемирова, убитая в 2009 году, раскрыла нарушения прав человека в Чечне. Мы призываем Россию покончить с безнаказанностью в отношении нападений на журналистов и гражданских активистов», — написал госсекретарь.

По данным российских правоохранительных органов, Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года в городе Грозном у своего дома и в тот же день найдена мертвой. Следствием был установлен предполагаемый участник — Алхазур Башаев. К смерти Пола Хлебникова причастна чеченская преступная группировка. Обвинения были предъявлены в 2006 году, но суд присяжных вынес оправдательный приговор. В ноябре того же года дело направили на новое рассмотрение, так как верховный суд РФ его отменил.