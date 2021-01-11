— В высоких кабинетах можно услышать такую точку зрения: печатные СМИ — участники рынка, нужно учиться зарабатывать и не жаловаться. Что на это скажете?

— В 90-е я впервые услышала на крупной журналистской конференции подобные слова: «Газета — такой же товар, как кастрюля или подшипник. Извольте быть экономически эффективными. Если ваш продукт не покупают — значит, вы бездари, отправляйтесь на историческое кладбище». Парадоксально, но большинство коллег отреагировали на них ликованием! Нас еще не отлучили от державной груди, финансовые ручьи текли, мы были изнежены и хотелось перчика. По городам и весям разъехались гонцы с лозунгами «Государственный статус СМИ — позор, нигде в мире нет такого крокодильего сращения. Только независимые издания могут быть цепными псами демократии». Я тоже очаровывалась, не буду лукавить. Но через какие-то месяцы перестали платить зарплату. Затем редакция переехала в сарайчик. Затем сократили две трети коллектива. В 1995-м закрылись.