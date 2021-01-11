Рынок
Аналитика

— В высоких кабинетах можно услышать такую точку зрения: печатные СМИ — участники рынка, нужно учиться зарабатывать и не жаловаться. Что на это скажете?

— В 90-е я впервые услышала на крупной журналистской конференции подобные слова: «Газета — такой же товар, как кастрюля или подшипник. Извольте быть экономически эффективными. Если ваш продукт не покупают — значит, вы бездари, отправляйтесь на историческое кладбище». Парадоксально, но большинство коллег отреагировали на них ликованием! Нас еще не отлучили от державной груди, финансовые ручьи текли, мы были изнежены и хотелось перчика. По городам и весям разъехались гонцы с лозунгами «Государственный статус СМИ — позор, нигде в мире нет такого крокодильего сращения. Только независимые издания могут быть цепными псами демократии». Я тоже очаровывалась, не буду лукавить. Но через какие-то месяцы перестали платить зарплату. Затем редакция переехала в сарайчик. Затем сократили две трети коллектива. В 1995-м закрылись.

Журналистам государственных СМИ не стоит тратить силы на бесполезные дискуссии и оправдания: нужно просто честно выполнять свою работу. В этом убеждена Ирина Иванченко, десять лет возглавляющая газету «Крымские известия», с которой мы поговорили о том, как редакции удается справляться с коронавирусными (и не только) трудностями. 

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от
11 января 2021

Янв 11, 2021

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