Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали сотрудники нескольких ведомств.

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей». В качестве аналогов они приводят систему измерений ТВ-аудитории, которой пользуются все российские телеканалы, и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС), в которую кинотеатры обязаны передавать данные по каждому киносеансу.

На ТВ как сами каналы, так и рекламодатели давно договорились пользоваться данными аналитической компании Mediascope (с 2016 г. контролируется государственным ВЦИОМом).

Чиновников такая разрозненная информация об интернет-аудитории не устраивает по нескольким причинам. Универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента, уверен замминистра связи Алексей Волин:

Это необходимое условие развития индустрии.

Рекламодатели страдают из-за того, что в интернете им приходится иметь дело с разрозненными данными, соглашается руководитель Роскомнадзора Александр Жаров:

И это непроверяемые, толком не аудируемые данные. Рекламодателям приходится верить на слово онлайн-площадкам, что они на самом деле открутили те самые купленные сотни тысяч показов баннера.

Кроме того, данные по интернет-аудитории сейчас мало коррелируются с данными по телезрителям, что также препятствует развитию медиаиндустрии, добавляет Жаров.

Госсистема интернет-учета предназначена прежде всего для учета показов российского профессионального видеоконтента, т. е. в первую очередь сериалов и шоу отечественных телеканалов, сообщили несколько собеседников «Ведомостей». Одновременно Минкультуры уже разрабатывает систему учета онлайн-показов отечественных фильмов и, возможно, сериалов, а в Госдуму внесен проект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов. Впрочем, Волин уверен, что единый счетчик должен не ограничиваться видео, а устанавливаться на любой сайт, который зарабатывает на рекламе или продаже контента.

Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика – мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения. Федеральная налоговая служба заинтересована в сборе данных о рекламных доходах интернет-компаний, в том числе иностранных интернет-холдингов, знают они.

Наконец, сбор данных по интернет-аудитории призван решить управленческие задачи самого государства, которое хочет четко понимать, какой контент смотрят ее граждане в сети, какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение и т. д. Организацией сбора данных займется все та же Mediascope, уверены все собеседники «Ведомостей».

Создание системы интернет-учета повлечет массу технических и организационных сложностей, признают собеседники «Ведомостей».

Если счетчик установят несколько крупнейших площадок, он станет таким же «золотым стандартом» индустрии, как сейчас данные Mediascope для ТВ, рассуждает Волин, тогда те площадки, которые от него откажутся, начнут терять рекламодателей. Вопрос достоверных данных по интернет-аудитории крайне актуален для рекламодателей, ведь их совокупные инвестиции в рунет уже превышают затраты на продвижение в телеэфире, соглашается исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

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