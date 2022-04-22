Государство поддержит блогеров-экспертов и их проекты

Российские власти будут поддерживать блогеров, способных увлечь подписчиков экспертными знаниями и интересными проектами, в противовес легко распространяемой «чернухе», заявил президент РФ Владимир Путин.

Так глава государства отреагировал на рассказ Дмитрия Чешева — одного из участников заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в среду, который после травмы на тренировке оказался прикован к инвалидной коляске, но нашел себя в блогерстве и стал мотивационным спикером.

«Это требует хорошего внутреннего состояния и высокого уровня подготовки, большой внутренней культуры. И, конечно, экспертных знаний, — отметил президент, говоря о подобной деятельности. — И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет «чернуху», это, конечно, большое — без всякого преувеличения — государственное дело».

По мнению Путина, власти «должны сделать все, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, но поддерживать таких людей». «И мы постараемся это делать», — заверил он.