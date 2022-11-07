Государство потратит 1,2 млрд рублей на создание новейшей системы контроля трафика в интернете

Роскомнадзор запустит систему мониторинга маршрутов трафика, которая позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Разработкой займется созданный в рамках закона «о суверенном рунете» Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

На создание и обеспечение работы такой системы РКН планирует потратить за два года 1,2 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. Всего на деятельность ведомства в 2023–2024 гг. в программе «Информационное общество» заложено 37,7 млрд руб., а до 2025 г. – 73 млрд руб., следует из проекта бюджета.

В РКН не уточняют, как именно будет работать система мониторинга маршрутов трафика, однако она должна стать «цифровым двойником» каналов передачи данных, точек обмена и потоков, чтобы контролировать точки входа и выхода данных.