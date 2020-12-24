Государство снизит долю в «Первом канале»

Государство снизит свою долю в уставном капитале «Первого канала» с 51% до не менее 34%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры. При этом государство получит «золотую акцию» в компании.

По словам министерства, увеличение уставного капитала телеканала происходит согласно указу президента России. Оно принято «ввиду необходимости финансового оздоровления» телеканала, пояснили в пресс-службе.

«Государственный контроль будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма "золотой акции"», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Минцифры сообщило, что председателем совета директоров «Первого канала» назначен помощник президента России Максим Орешкин.

«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли», — отметили в министерстве.

Орешкин с ноября 2016 года по январь 2020 года возглавлял Минэкономразвития. Затем он стал помощником президента РФ.