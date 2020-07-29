Государство средней закрытости: результаты нового рейтинга открытости госорганов

Ни одно федеральное ведомство нельзя назвать полностью открытым. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты, АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений. Второй доклад «Открытость государства в России», как и прошлогодний, включает в себя рейтинг ФОИВ и рекомендации по совершенствованию открытости.

Счетная палата продолжает работу по анализу государственного управления и, в частности, практик открытости. В этом году методология доклада была существенно доработана, хотя направления исследования остались теми же:

1. Открытость информации:

• Оценка сайтов ФОИВ (проводилась и в прошлом году)

• Оценка реагирования на информационные запросы граждан (проводилась в прошлом году в направлении «Открытый диалог»)

• Оценка открытости ФОИВ в работе с журналистами (новый параметр оценки)

2. Открытые данные:

• Представленность данных (проводилась и в прошлом году)

• Выборочная оценка наборов данных (проводилась и в прошлом году)

3. Открытый диалог:

• Использование социальных сетей как инструментов для диалога с гражданами (новый параметр оценки)

• Функционирование общественных советов при ФОИВ (новый параметр оценки)

Оценка по этим параметрам охватывает 72 федеральных органа исполнительной власти — 21 федеральное министерство и 51 ведомство из числа служб, агентств и управлений. Каждому ведомству присвоен трехбуквенный рейтинг (по каждому направлению), где A означает высокую степень открытости, B — среднюю, а C — низкую.

В этом году ни одно ведомство не получило оценку ААА, а ФОИВ с высокой степенью открытости признаны только три: Минэнерго России (AAB), Росмолодежь (AAC) и Федеральная служба судебных приставов (ФССП России, — ААС).

Больше половины российских ФОИВ относятся к категории низкого уровня открытости (38 из 72). Наиболее низкие результаты органы власти демонстрируют в вопросах взаимодействия: по направлению «Открытость информации» негативные оценки вызваны неудовлетворительной работой по информационным запросам от граждан и от журналистов. По направлению «Открытый диалог» лишь одно ведомство (ФАС России) получило высшую оценку.

Отметим, что в целом ведомства получили в 2020 году более низкие оценки, чем в 2019 году, но повторим, что эти рейтинги несопоставимы в силу измененной методологии исследования.

Полученные оценки по всем параметрам и категориям являются полностью публичными и доступны для самостоятельного анализа по ссылке. Этот подход принят авторами еще в прошлом году для того, чтобы рейтинг мог быть использован не только для проведения оценок общего состояния, но и как инструмент совершенствования открытости ФОИВ. По каждому направлению оценки в докладе даны рекомендации, которые в этом году носят более инструментальный характер.