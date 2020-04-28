Государство упрощает требования к телерадиовещанию

Временно упрощенные требования к вещанию вводятся в России до конца календарного года. Теперь телеканал или радиостанция будут иметь право понизить мощность своего передатчика, сократить территорию распространения сигнала или вообще сделать перерыв (с полуночи до шести часов утра) без дополнительных согласований. Необязательным становится и предоставление сведений об операторах связи, отвечающих за трансляцию.

Такие меры власти приняли по просьбе Российской академии радио и Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Предполагается, что это поможет сократить издержки региональных телерадиокомпаний на передачу сигнала.

Ранее, Роскомнадзор сообщил о том, что приостанавливает плановые проверки СМИ до 30 июня.