Государство выделяет на поддержку креативных индустрий 40 млрд рублей

Фонд президентских грантов получает в 2021 году 11 млрд рублей, Президентский фонд культурных инициатив — 3,5 млрд рублей и 8 млрд рублей в 2022 году. Институт развития интернета получил на поддержку производства контента в интернете 3 млрд рублей в 2020 году и 10 млрд рублей в этом году.

Государство в качестве грантов на поддержку креативных индустрий выделяет в общей сложности около 35-40 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на «Российской креативной неделе» в Москве.

«Где-то 35-40 млрд рублей — это грантовая поддержка, которую государство дает представителям креативных индустрий. Это крайне серьезная история», — сказал Кириенко на пленарном заседании «Россия в год креативной экономики», модераторами который выступили директор Роскультцентра и «Российской креативной недели» Марина Абрамова и генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов.

Кириенко уточнил, что Фонд президентских грантов получает в этом году 11 млрд рублей, Президентский фонд культурных инициатив – 3,5 млрд рублей в этом году и 8 млрд рублей в следующем году. Институт развития интернета получил на поддержку производства контента в интернете 3 млрд рублей в прошлом году и 10 млрд рублей в этом году. «Я все вместе сложил», — сказал Кириенко, добавив, что также есть поручение президента об увеличении финансирования Фонда кино.

По словам Михайлова, пленарное заседание является одним из самых важных событий в рамках «Российской креативной недели». Он также напомнил, что текущий год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

«Креативные индустрии быстро становятся движущей силой экономики во всем мире. Но экономическая составляющая – это только часть. Креативные индустрии развивают человеческий потенциал, позволяют развивать регионы, влияют на социальные и экологические факторы в городах, создают новые ценности и оказывают позитивное влияние на инновации», – подчеркнул генеральный директор информационного агентства ТАСС.