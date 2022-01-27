«Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в список социально значимых ресурсов

Портал «Госуслуги» и соцсеть «ВКонтакте» включили в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Теперь они будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи, сообщили Sostav в пресс-службе Минцифры.

Такое решение приняла правительственная комиссия. По итогам ее заседания Роскомнадзор должен в течение семи дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

Комиссия постановила, что «ВКонтакте» соответствует всем требованиям социально значимых сайтов. Там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате. Наличие всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включенным в перечень. Таким образом обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов.

В ноябре 2021 года Российский союз промышленников и предпринимателей и операторы связи попросили Минцифры пересмотреть порядок составления перечня социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Так в него, по мнению участников рынка, не должны попасть зарубежные ресурсы, видеоплатформы и сервисы с рекламой, платные сайты и платформы с видеороликами.

Закон, обязывающий операторов связи бесплатно предоставлять доступ к ряду сайтов по программе «Доступный интернет», официально вступил в силу 1 декабря 2021 года. Власти ещё не установили список ресурсов и критерии внесения в него. В конце прошлого года Кабинет Министров принял документ о создании правительственной комиссии по определению перечня социально значимых сайтов.