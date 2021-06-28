Минцифры России завершило работу по распределению государственной поддержки для печатных СМИ в 2021 году

Конкурсная комиссия Минцифры России завершила работу по распределению государственной поддержки в области печатных СМИ в 2021 году.

На заседании конкурсной комиссии Минцифры России по предоставлению субсидий в области печатных СМИ, которое прошло 25 июня 2021 года под председательством замглавы Минцифры России Бэллы Черкесовой, было рассмотрено более 1300 заявок от федеральных, региональных и местных печатных СМИ.

Всего в 2021 году на поддержку социально значимых проектов в печатных СМИ Минцифры России в федеральном бюджете предусмотрено 500,5 млн руб.

В Министерство поступило 1718 заявок от печатных СМИ: 176 — от федеральных изданий и 1542 — от региональных СМИ.

Государственную поддержку в объеме 91,8 млн руб. получат 100 федеральных СМИ на реализацию 131 социально значимого проекта по приоритетным направлениям государственной политики. Субсидии в общем объеме 408,7 млн руб. будут направлены 724 региональным печатным изданиям из 72 субъектов Российской Федерации на реализацию 1139 социально значимых проектов.

В число получателей субсидий вошли издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и юношества, издания для ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, а также региональные и местные газеты.

Кроме того, в 2021 году субсидии федерального бюджета в объеме 46,9 млн руб. получат издания для инвалидов по зрению, печатающихся рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом, на поддержку периодических печатных изданий для инвалидов будет направлено 1,2 млн руб.