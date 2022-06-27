«ГПМ Радио» передаст в управление «Выбери Радио» радиостанции в трех городах России

«Газпром-Медиа Радио» передаст в управление группе компаний «Выбери Радио» радиостанции в Перми, Екатеринбурге и Самаре. Консолидация с региональным игроком рынка радиовещания позволит «ГПМ Радио» снизить операционные расходы и достичь наибольшего охвата целевой аудитории на рынках Урала и в Среднего Поволжья, а также повысить эффективность рекламных размещений, заявили Sostav в компании.

Стороны согласовали все условия сотрудничества по развитию брендов в регионах, а также монетизации рекламного инвентаря. По словам Вадима Терещука, генерального директора «Газпром-Медиа Радио», подобный опыт региональной консолидации на рынке Санкт-Петербурга показал положительный результат по итогам первого полугодия.

Подобные объединения идут на пользу всей радиоиндустрии, поскольку являются важным показателем открытости рынка, делают его понятным с точки зрения единых стандартов управления, единых стандартов продвижения и локализации федеральных брендов в регионах. И, безусловно, это влияет на национальные радиобренды, делая их еще более привлекательными как для слушателей, так и для рекламодателей. Конечно, в подобных союзах каждый преследует свои цели. Это объединение направлено на усиление рейтинговых позиций «ГПМ Радио» в регионах и рост монетизации его брендов, – говорит Вадим Терещук, генеральный директор «Газпром-Медиа Радио».

В «ГПМ Радио» входят 10 радиобрендов, рассчитанных на разные категории слушателей. «Выбери Радио» (входит в группу компаний «Медиа1») специализируется на радиовещании на региональных рынках. Ян Кухальский, генеральный директор «Медиа1», отметил, что компании связывают давние партнерские отношения, а такое объединение «открывает новый этап сотрудничества».

В Перми, Екатеринбурге и Самаре работают филиалы «ГПМ Радио», и основная задача консолидации с «Выбери Радио» — достижение высоких рейтинговых показателей радиостанций в городах. В пермском эфире компания объединяет бренды «Авторадио», «Детское радио», ENERGY, «Юмор FM», Comedy Radio и «Радио Шансон», а в Екатеринбурге и в Самаре — «Авторадио», «Детское радио», Comedy Radio, ENERGY и «Юмор FM».

Процесс передачи станций будет «бесшовным», как для рекламодателей, партнеров, так и для аудитории станций. «Выбери Радио» не раз показывала эффективность в управлении медиаактивами. Многие радиостанции, став частью семьи ГКВР, выросли в рейтингах, стали более эффективными в коммерческом плане, – отмечает Ян Кухальский, генеральный директор «Медиа1».

В пресс-службе «ГПМ Радио» отметили, что объединение активов обеспечит охват 70% еженедельной аудитории Екатеринбурга и около 61% Самары, в Перми еженедельный охват аудитории, по данным Mediascope, составит 57% (Radio Index — города, апрель 2021 — март 2022).