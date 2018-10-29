Рынок

Встречи выпускников — золотое дно

Теги: 
медиарецепты

Как редакция зарабатывает на фото со встреч выпускников

Почти вся редакция небольшого местного издания Richland Source в городке Ричленд, штат Огайо, разъезжается в одну сентябрьскую субботу по местным школам. Там проходят встречи выпускников. Журналисты делают как можно больше снимков, потом создают на своем сайте фотогалерею с вечеринки для каждой школы. Рекламная служба продает спонсорство в фотогалерее местным компаниям за 3000 долларов. Галереи организованы как слайд-шоу на несколько десятков фотографий. Спонсорские слайды вставляются где-нибудь между фотографиями: это одновременно и заметно, и не так уж навязчиво, можно пролистнуть.

Любопытно, что спонсорство в фотогалереях выпускников раскупается заранее. Это неудивительно. Раздел фотографий со встреч выпускников в первые два дня сгенерировал 401 просмотр, что превышает средний показатель для этого сайта в 10 раз.

спонсорство в фотогалереях выпускников раскупается заранее

Точно таким же образом редакция работает на выпускных балах в окрестных школах. Формат неожиданно стал популярным. Выпускники, их друзья и родственники не только заходят сами, чтобы скопировать профессионально сделанные в жанре «светской хроники» фотографии, но и делятся ими в социальных сетях.

Заходная иллюстрация: shutterstock.com; скриншот: poynter.org
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от
29 октября 2018

Окт 29, 2018

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Как редакция зарабатывает на фото со встреч выпускников

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