Как рассказывает истории бортовой журнал «Гранд»

Залог успеха — уважение к читателю, эксклюзив и качественная съемка
Бортовой журнал — непременный спутник современного путешественника. Помимо рекламы, информации о привилегиях компании, парке транспортных средств, важнейшая его составляющая — пространные тексты, как правило, обильно иллюстрированные, повествующие о кумирах прошлого и настоящего, их любви, триумфах и падениях, о вплетении судеб героев в исторические события. О том, как формируется этот контент, рассказывает главный редактор журнала «Гранд» Людмила Кузьмич.
БОРТОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
Сегодня, когда многие иллюстрированные журналы закрываются, бортовые издания оказываются в более выигрышном положении, их не надо покупать, они предоставляются бесплатно, к тому же в замкнутом пространстве, в дороге. Перед редакцией стоит задача сделать поездку пассажира комфортной. Если интересная история захватила, время летит незаметно, и в следующий раз в полете, скажем, «Аэрофлота» вы снова захотите прочитать что-то интересное.
Проект «Мир Аэрофлота» — это была цветная газета формата А3, выходила три раза в неделю, пассажир успевал посмотреть красивые картинки и немного почитать. Концептуально проект был нацелен на то, чтобы читатель обратил внимание сначала на интересные снимки, а потом возвращался к материалам — интервью со звездой, репортажу из светской жизни или историческому сюжету. «Внуково» распространялся в аэропорту, он был толстым, его можно было взять с собой в кабину самолета и изучать несколько часов.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР ДЛЯ БИЗНЕС-ЧИТАТЕЛЯ
«Гранд» — мое любимое детище, здесь стало возможным в полной мере реализовать идею бортового издания. Мы написали в первом номере — и пишем до сих пор — «Ваш персональный экземпляр». Он предоставляется бесплатно всем пассажирам поезда. «Гранд Экспресс» — первый частный поезд в России, он очень комфортабельный, в принципе отличается от поездов советского типа, где пассажиры обычно развлекали друг друга в пути своими рассказами за стаканом чая. В нашем поезде ничего подобного нет. Человек едет в сингл-купе или выкупает большое купе — как правило, без посторонних попутчиков. Он отдыхает. Сосредотачивается перед деловыми переговорами или просто расслабляется. С другой стороны, ему
надо чем-то заняться в любом случае, отвлечься перед сном. Журнал был задуман как собеседник пассажира. Как минимум час пассажир будет листать его вечером и, возможно, столько же перед прибытием поезда. Утром он может взять журнал с собой, если что-то не дочитал, и идти по делам. Унося с собой те истории, с которыми познакомился или о которых еще не успел прочитать. То есть «Гранд», по сути, некая сумма историй.
По какому принципу они создаются? Каждая рубрика предполагает развернутый и фундированный материал. Скажем, постоянная рубрика «ВИП-пассажир». Мы садились в поезд с известным человеком, и он рассказывал о себе. Алиса Гребенщикова, например, Лиза Боярская, Владимир Вдовиченков, многие другие.
С первых же выпусков, естественно, мы публиковали материалы об истории железных дорог, о частных и эксклюзивных поездах, всех ноу-хау, о современных тенденциях, о вип-пассажирах. Этому посвящена рубрика «Люди и поезда».
О «Восточном экспрессе» Агаты Кристи, поездах Троцкого и Ким Чен Ына. О поезде британской королевы, Саддама Хусейна, скоростных экспрессах в Европе, Японии. Потом мы стали рассказывать о людях, которые ездили на поездах. Например, «Маяковский едет по свету». И последующий материал — «Маяковский-модник», об истории моды. О путешествиях в романах Агаты Кристи и детективной истории ее собственного исчезновения, о чем до сих пор спорят исследователи.
Основная рубрика издания — «Большая история». Это, как правило, материал об известной личности, об истории открытия, изобретения или о событии в области искусства и науки.
В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ ИСТОРИИ?
Самое главное — конкретный сюжет. История одного дня, одного человека, одного экспоната. Это должно быть интересно! Мы любим работать с музеями, с экспертами. Они подсказывают. Авторы — нередко те же сотрудники музеев, историки или литераторы, работающие с архивами. Мы не рассказываем об очевидных, всем известных фактах, стараемся открыть читателю новые повороты известных сюжетов, опираясь на архивные документы. Нередко тему «Большой истории» подсказывает календарь — скажем, день рождения Марины Цветаевой, день рождения Иосифа Бродского. О них тоже стараемся рассказать нестандарт но, привлекаем обширный документальный материал.
Конечно, интернет дает богатые возможности для выбора темы. Скажем, нашли фотографию железнодорожника, давний снимок Прокудина-Горского, его архив сейчас находится в США. Мы списались с держателями архива, получили дополнительные материалы, сделали интереснейшую историю. Работаем с музеем русского импрессионизма. Музей проводит много выставок, которые также становятся информационным поводом. С их помощью открыли для читателя забытого художника Михаила Федоровича Шемякина, который работал вместе с Коровиным. Недавно прошла выставка Фриды Кало и Диего Ривьеры в «Манеже» — мы снабдили своих пассажиров серьезным «бэкграундом».
ЭКСКЛЮЗИВ — ОСНОВА ВСЕГО
Наш главный принцип — эксклюзив. Основные источники — эксперты, коллекционеры. Так, нашли коллекцию железнодорожных жетонов времен царской России в аукционном доме «Знак».
Чиновникам высокого класса в начале XX века выдавались жетоны за особые заслуги, они были украшены бриллиантами и другими драгоценными камнями. Директор аукционного дома, известный коллекционер Горяинов дал нам все фотографии, мы дважды писали об этих жетонах и публиковали полосные снимки артефактов. Мы следим за аукционами, за теми экспонатами, которые могут навеки уйти в частные руки и люди их больше не увидят. Работаем с Christie's.
РЕКЛАМА МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ
Конечно, нам повезло, компания перевозчика хорошо все эти годы нас финансировала. К сожалению, времена меняются, теперь журнал выходит за счет привлеченных средств, то есть рекламы. Честно говоря, я не люблю рекламные материалы, не понимаю, кто их читает. Мы ушли от «лобовой» рекламной подачи. Нашли другие варианты. Скажем, строительная компания возводит жилой комплекс рядом с бывшей усадьбой Саввы Морозова. Заказала рекламу. Мы попросили у заказчика материалы об усадьбе (которую, кстати, строители реставрировали), получили эксклюзивные фотографии, материалы, которые никогда раньше не публиковались. В результате в тексте о застройке было всего несколько строчек в финале, весь материал был посвящен истории, духу времени, персонажам эпохи. Конечно, такой материал — лучшая реклама компании.
Еще один пример. Наши поезда уходят с Ленинградского вокзала. Самое заметное здание на площади — бывшая гостиница «Ленинград», теперь это «Хилтон». Мы осветили историю сталинских высоток, связались с детьми архитектора гостиницы «Ленинград», старшая его дочь преподает в МАРХИ, младшая живет в Швеции, она специально приехала дать интервью об отце. Мы написали о том, как возник и реализовывался проект, как создавались интерьеры в стиле «нарышкинского барокко» в фойе, куда сегодня все могут прийти попить кофе. Кстати, гостиница — единственная высотка, которая полностью сохранила первоначальный вид в отличие, скажем, от гостиницы «Украина» и других зданий.
Если мы делаем материал о гостиничном комплексе или спа-курорте в Европе — конечно, надо рассказать о тех известных людях, которые здесь останавливались, или об истории места, где построен курорт. У нас нет задачи навязывать культурную информацию, но мы хотим рассказать о том, что интересно. Скажем, о магнате Пульмане, который придумал спальные вагоны. Он был богач, довольно жестокий, кстати, человек и жесткий бизнесмен. Но до него не то что спальных вагонов — просто лежачих мест в вагонах не было. О таком человеке, конечно, интересно почитать. Анна Каренина тряслась, сидя на лавочке. А сегодня человек может лежать на велюровом диване в сингл-купе и читать о том, кто придумал этот комфорт.
Отдельная тема — информация из-за рубежа. У нас хороший пул авторов за границей. Пушкинист Екатерина Эткинд, другие искусствоведы, дети эмигрантов, музейщики, коллекционеры. Наши читатели — это в основном люди состоявшиеся и состоятельные, которых ничем особенно не удивишь. Им хочется прочитать не просто добротный материал, но материал, который обогащает интеллектуально и эмоционально и дает информацию, которую не найти в путеводителе или буклете отеля.
А КАК У ДРУГИХ?
Я всегда смотрю бортовую прессу, где бы ни была, мне очень нравятся издания многих европейских компаний, я у них многому научилась. У нас в «Гранде» толще бумага, ярче верстка, много иллюстраций. Полноценный глянец, это наше преимущество. Некоторые отечественные бортовые журналы печатаются на тонкой бумаге, используют материалы в основном из интернета. Наш подход в принципе иной — нам важно показать интересные снимки, крупно, важно показать лица, пейзажи, а после этого, когда читатель получит удовольствие от визуального ряда, — предоставить интересный эксклюзивный текст. Это основной закон. У журнала есть свои фотографы, которые снимают для нас в Москве, а из Петербурга, из-за рубежа снимки присылают также наши авторы. Кроме того, работаем с известными фотографами, а также с музеями, компаниями, которые присылают свои иллюстрации. Недавно открыли рубрику «Путешествие-эксклюзив», одна из ее ведущих — певица Нина Шацкая, она очень часто ездит на гастроли и вообще любит путешествовать, присылает нам свои записки и снимки. Оказалось, она великолепный фотограф, даже выпустила иллюстрированную книгу «Жажда жизни» о своих поездках. Мы ее открыли как автора.
Один из источников успеха — формирование «клуба пассажиров», которые хотят рассказать о своих впечатлениях, свои истории. Он постоянно пополняется. Недавно приезжал в Москву внук легендарной создательницы журнала «Вог» Дианы Вриланд, чтобы презентовать духи, созданные в честь бабушки. Мы опубликовали историю про «икону стиля» Диану Вриланд, она имела большой успех.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Читатели пишут и звонят в редакцию, мне на мобильный телефон, делятся впечатлениями, просят продолжить ту или тему, прислать им в электронном виде материалы. Предлагают свои истории. Обращаются и рекламодатели, предлагают написать о них. Так что качество историй бортового журнала — залог коммерческого успеха.
ЛЮДМИЛА КУЗЬМИЧ была 8 лет генеральным директором «Аэрофлот-пресс», делала газету «Мир Аэрофлота», потом выпускала журнал «Охраняется государством» Министерства культуры РФ, журнал «Внуково».
14 лет — главный редактор журнала «Гранд» — бортового издания частного поезда «Гранд Экспресс». Сейчас оно перерегистрировано под названием «Гранд мэгэзин».