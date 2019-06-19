Как рассказывает истории бортовой журнал «Гранд»

БОРТОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Сегодня, когда многие иллюстрированные журналы закрываются, бортовые издания оказываются в более выигрышном положении, их не надо покупать, они предоставляются бесплатно, к тому же в замкнутом пространстве, в дороге. Перед редакцией стоит задача сделать поездку пассажира комфортной. Если интересная история захватила, время летит незаметно, и в следующий раз в полете, скажем, «Аэрофлота» вы снова захотите прочитать что-то интересное.

Проект «Мир Аэрофлота» — это была цветная газета формата А3, выходила три раза в неделю, пассажир успевал посмотреть красивые картинки и немного почитать. Концептуально проект был нацелен на то, чтобы читатель обратил внимание сначала на интересные снимки, а потом возвращался к материалам — интервью со звездой, репортажу из светской жизни или историческому сюжету. «Внуково» распространялся в аэропорту, он был толстым, его можно было взять с собой в кабину самолета и изучать несколько часов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР ДЛЯ БИЗНЕС-ЧИТАТЕЛЯ

«Гранд» — мое любимое детище, здесь стало возможным в полной мере реализовать идею бортового издания. Мы написали в первом номере — и пишем до сих пор — «Ваш персональный экземпляр». Он предоставляется бесплатно всем пассажирам поезда. «Гранд Экспресс» — первый частный поезд в России, он очень комфортабельный, в принципе отличается от поездов советского типа, где пассажиры обычно развлекали друг друга в пути своими рассказами за стаканом чая. В нашем поезде ничего подобного нет. Человек едет в сингл-купе или выкупает большое купе — как правило, без посторонних попутчиков. Он отдыхает. Сосредотачивается перед деловыми переговорами или просто расслабляется. С другой стороны, ему

надо чем-то заняться в любом случае, отвлечься перед сном. Журнал был задуман как собеседник пассажира. Как минимум час пассажир будет листать его вечером и, возможно, столько же перед прибытием поезда. Утром он может взять журнал с собой, если что-то не дочитал, и идти по делам. Унося с собой те истории, с которыми познакомился или о которых еще не успел прочитать. То есть «Гранд», по сути, некая сумма историй.