Многогранная работа

Собственная служба подписки и доставки работает уже 20 лет
Двадцать лет в издательском доме «Грани» (г. Новочебоксарск, Чувашская Республика) работает собственная служба альтернативной подписки и доставки одноименной газеты. О ней — и в целом о стратегии по продвижению издания ЖУРНАЛИСТУ рассказала генеральный директор — главный редактор ИД «Грани» Наталия Колыванова.
О доходах и рекламе
Наибольший процент в структуре выручки ИД «Грани» составляют доходы от рекламной деятельности: мы обладаем достаточно устойчивой рыночной позицией, несмотря на активную конкуренцию и демпинг цен на рекламу со стороны бесплатных полноцветных рекламных газет. Хотя, к сожалению, в связи с уменьшением рекламных бюджетов крупных предприятий снизилась сумма среднего заказа по размещению рекламы — на 20 % (с 2015 года). Сегодня около 60 % всего объема выручки издательского дома составляет выручка от продажи модульной рекламы, частных объявлений и рекламы на сайте.
Структура выручки АО «Издательский дом «Грани» по итогам 2017 года:
• рекламная деятельность — 60 %
• реализация газеты «Грани» и подписка — 31,8 %
• оперативная полиграфия — 8,2 %
Снижение доли доходов, полученных от рекламы (на 20 % в 2017 году), по нашему мнению, будет продолжаться, причем значительно, из-за стремительных изменений в медиапотреблении, появления новых форматов. С развитием в интернете бесплатных сервисов рекламодатель (малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели) практически перестал нуждаться в посреднике в виде печатных СМИ.
Заметно снизилась (до 40 %) и выручка по годовым контрактам с крупными федеральными промышленными предприятиями и рекламными агентствами, доля которых в общей структуре в 2015 году составляла 60 и более процентов, что позволяло вести плановую работу по заполнению рекламных площадей газеты «Грани».
Мы стали перестраивать работу рекламной службы, разрабатывать иные маркетинговые стратегии в новых условиях. Кризис на рекламном рынке стал для нас стимулом для поиска нестандартных размещений, диверсификации источников доходов. Мы работаем над предоставлением не отдельных услуг, а над удовлетворением рекламных потребностей заказчиков в комплексе, предоставляя рекламу в газете и интернете, на радио и телевидении, а также производство и размещение наружной рекламы (плакаты, баннеры, брандмауэры, билборды). Фактически речь идет о размещении рекламы «под ключ», о создании оптимальной схемы, которая позволит предложить рекламодателям интегрированный подход, охватывающий весь спектр услуг, предлагаемых клиентам издательского дома. Кроме того, встает вопрос о сотрудничестве в сфере размещения рекламы с другими СМИ Чувашии.
О ВЛАСТИ И УЧРЕДИТЕЛЯХ
Сегодня «Грани» — площадка, объединяющая представителей федеральной, республиканской и муниципальной власти, министров, депутатов всех уровней, общественных организаций, инициативных и неравнодушных граждан.
Именно с их участием два-четыре раза в месяц проходят «горячие линии», круглые столы по самым актуальным проблемам жизни города и республики. И часто мы поднимаем и обсуждаем неудобные и непростые для чиновников проблемы. Но ни разу не получали отказа от участия в наших мероприятиях.
С нашими учредителями — министерством юстиции и министерством информполитики Чувашии — работаем в тесном взаимодействии: газета информирует горожан обо всех изменениях в курируемых ими отраслях, в свою очередь ИД «Грани» представлен в общественном совете при министерстве юстиции, коллегии министерства информполитики.
Я убеждена: печатным средствам массовой информации необходима господдержка. Особенно городским и районным СМИ. Постоянно растущие цены на бумагу, полиграфию (печать газеты), расходные материалы (краску, запчасти и комплектующие для изготовления бланков) ежегодно значительно снижают долю прибыли. Государственные СМИ должны не только выживать, но и развиваться, быть конкурентными на рынке.
О ПОДПИСКЕ И ДОСТАВКЕ
В нашем издательском доме на протяжении двадцати лет существует собственная альтернативная система распространения, состоящая из руководителя службы, девяти почтальонов и водителя, что позволяет удерживать подписной тираж на одном уровне на протяжении последних лет. Служба была создана по инициативе тогдашнего главного редактора газеты «Грани» Александра Борисовича Усова после значительного повышения стоимости доставки Почтой России.
Новочебоксарск — город плотной многоэтажной застройки, он не имеет частного сектора, и это давало возможность минимизировать транспортные расходы на доставку. В свой первый год альтернативная система распространения ИД «Грани» доставляла 100 % подписного тиража, были разработаны стандарты доставки газеты до подписчика (до 8 часов утра для физических лиц и до 11 часов для юридических), значительно снизилась стоимость подпис ки на «Грани».
Сегодня служба альтернативной подписки и доставки газеты охватывает все жилые дома, а также организации Новочебоксарска. Ею доставляется 85 % тиража газет, распространяемого по подписке. Остальной тираж реализуется через подписку на Почте России, «Чувашпечать», «Урал-экспресс».
Почтальоны до 5 часов утра забирают газету и разносят ее по почтовым ящикам. Несмотря на то что главными героями публикаций на страницах газеты становятся новочебоксарцы, «Грани» читают и выписывают не только они, но и жители Чебоксар, Чебоксарского района и других городов республики.
Все сотрудники альтернативной службы доставки не входят в штат, однако 60 % наших почтальонов работают с нами более 7-10 лет. 50 % работников службы составляют пенсионеры, еще 50 % работают по совместительству.
Почтальоны также являются и операторами подписки. Достаточно просто позвонить, отправить sms на «горячий номер» или заполнить форму на сайте grani21.ru — и наши почтальоны сами придут к подписчику.
Работа почтальонов мотивируется: каждый год проводятся специальные конкурсы, по итогам подписной кампании награждаются лучшие сотрудники. Разработана спец одежда — жилеты со светоотражающими полосами для безопасной работы в темное время суток. На жилет и сумку нанесены логотип «Граней» и номер телефона сектора распространения газеты. Каждого почтальона оснащаем фонариком, в зимнее время — противогололедными насадками на обувь.
Розничный тираж газеты реализуется через 64 точки продажи, из них 45 точек располагаются в магазинах города, в городе Мариинский Посад, деревне Атлашево, три из них работают в круглосуточном режиме. Точки продаж систематически снабжаются плакатами, флагами с логотипом газеты и т. п.
Подписка на газету ведется как в самой редакции, так и через «мобильную» подписку во время проведения крупных городских мероприятий. К подписной кампании с 2015 года были подключены киоски «Чувашпечать» и газета «Советская Чувашия».
Кроме того, в 2016 году у наших читателей появилась возможность подписаться на pdf-версию «Граней». На сегодняшний день электронных подписчиков у нас немного — всего 107 человек. В основном это новочебоксарцы, живущие за пределами города.
Сами горожане с большим удовольствием читают печатную версию газеты, о чем свидетельствует ежегодный рост продаж.
ОБ АКЦИЯХ И ПРОДВИЖЕНИИ
Для популяризации издания мы проводим акции «Клуб друзей «Грани», «Читающий троллейбус», «Читающий пациент», «Читающая площадь»; конкурсы и розыгрыши среди читателей; льготную подписку для ветеранов, а также дни льготных подписок к знаменательным датам страны, республики и города.
Каждая встреча друзей «Граней» — это получение обратной связи от простых горожан. Они делятся с нами актуальными темами, проблемами ежедневной жизни Новочебоксарска, порой откровенно, без прикрас. Именно наши читатели подсказывают идеи и темы многих будущих публикаций, дают свою оценку городским чиновникам и управляющим компаниям, учреждениям здравоохранения и образования. Результат каждой встречи — новые рубрики и герои публикаций, этим они и ценны.
В день проведения «Ярмарок подписчиков» с утра в редакции «Граней» собираются новочебоксарцы, желающие воспользоваться уникальным предложением по подписке на газету. Столы накрываются прямо на улице: варенье, мед, чай разных сортов, различные салаты, грибные закуски и другие гастрономические изыски лучших кулинаров «Граней» пользуются неизменным успехом.
Есть в нашей редакции и коронный, главный праздник для нашего многонационального Новочебоксарска – День дружбы народов, которым мы, как правило, завершаем годовую подписную кампанию.
Давно ли вы наблюдали длинную очередь, выходящую на улицу, из желающих подписаться на газету? Мы теперь знаем, как это выглядит! С раннего утра гости праздника спешат в нашу редакцию, где их встречают сотрудники газеты в национальных костюмах. Новочебоксарцев угощаем ароматным чаем и вкусными тульскими, воронежскими, пензенскими, цивильскими пряниками и татарскими сладостями. Нас поддерживают местные фермеры, предлагая соленья, натуральный мед, козий сыр, сало и выпечку.
Нельзя не упомянуть еще одну акцию, которую «Грани» проводят каждую неделю, — «Витаминный четверг». Казалось бы, мелочь — апельсин, но на протяжении двух лет акция имеет хороший читательский отклик: люди с удовольствием приходят подписываться именно в эти дни, с радостью фотографируются на память с фруктом и газетой «Грани» в руках.
Растим и будущих подписчиков: 11 лет организуем межрегиональный открытый творческий конкурс среди школьных газет «Школа-пресс», в газете есть детская рубрика «Угадайка» с конкурсами, ребусами и кроссвордами для детей. Среди них еженедельно проводим розыгрыши и награждение призами с последующим размещением информации на страницах издания.
Вместе с газетой в праздники (Новый год, День всех влюбленных, 23 Февраля и 8 Марта, День города) мы раздаем поздравительные открытки, тексты и макеты которых разрабатываем сами. Не представляете, как новочебоксарцы благодарят за внимание!
Проведение акций, льготная подписка для ветеранов, массированная рекламная кампания с использованием баннеров, конкурсы среди подписчиков, проект «Клуб друзей «Грани» дают результат. Объем реализации газеты «Грани» в общем объеме выручки продолжает увеличиваться, и по состоянию на 1 января 2018 года составил 31,8 % (в 2016 году — 26,3 %). С 2015 года наша выручка увеличилась более чем на 1 млн рублей. ;
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ГРАНИ» (до декабря 1990 года — «Путь к коммунизму») издается с 5 января 1979 года. Выходит 2 раза в неделю: по средам (12 полос, тираж — 9120 экз.) и субботам (20 полос, тираж — 16 120 экз.). Учредителем и стопроцентным акционером ИД «Грани» выступает кабинет министров Чувашской Республики в лице министерства имущественных и земельных от‑ ношений Чувашской Республики.
Сайт: www.grani21.ru.
Наталия Колыванова стала победителем Всероссийского конкурса «Главный редактор года‑2017», который проводится в рамках проекта «Золотой фонд прессы», в номинации «Эффективное развитие альтернативной службы подписки».