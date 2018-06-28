Многогранная работа

О доходах и рекламе

Наибольший процент в структуре выручки ИД «Грани» составляют доходы от рекламной деятельности: мы обладаем достаточно устойчивой рыночной позицией, несмотря на активную конкуренцию и демпинг цен на рекламу со стороны бесплатных полноцветных рекламных газет. Хотя, к сожалению, в связи с уменьшением рекламных бюджетов крупных предприятий снизилась сумма среднего заказа по размещению рекламы — на 20 % (с 2015 года). Сегодня около 60 % всего объема выручки издательского дома составляет выручка от продажи модульной рекламы, частных объявлений и рекламы на сайте.

Структура выручки АО «Издательский дом «Грани» по итогам 2017 года:

• рекламная деятельность — 60 %

• реализация газеты «Грани» и подписка — 31,8 %

• оперативная полиграфия — 8,2 %

Снижение доли доходов, полученных от рекламы (на 20 % в 2017 году), по нашему мнению, будет продолжаться, причем значительно, из-за стремительных изменений в медиапотреблении, появления новых форматов. С развитием в интернете бесплатных сервисов рекламодатель (малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели) практически перестал нуждаться в посреднике в виде печатных СМИ.

Заметно снизилась (до 40 %) и выручка по годовым контрактам с крупными федеральными промышленными предприятиями и рекламными агентствами, доля которых в общей структуре в 2015 году составляла 60 и более процентов, что позволяло вести плановую работу по заполнению рекламных площадей газеты «Грани».

Мы стали перестраивать работу рекламной службы, разрабатывать иные маркетинговые стратегии в новых условиях. Кризис на рекламном рынке стал для нас стимулом для поиска нестандартных размещений, диверсификации источников доходов. Мы работаем над предоставлением не отдельных услуг, а над удовлетворением рекламных потребностей заказчиков в комплексе, предоставляя рекламу в газете и интернете, на радио и телевидении, а также производство и размещение наружной рекламы (плакаты, баннеры, брандмауэры, билборды). Фактически речь идет о размещении рекламы «под ключ», о создании оптимальной схемы, которая позволит предложить рекламодателям интегрированный подход, охватывающий весь спектр услуг, предлагаемых клиентам издательского дома. Кроме того, встает вопрос о сотрудничестве в сфере размещения рекламы с другими СМИ Чувашии.

О ВЛАСТИ И УЧРЕДИТЕЛЯХ

Сегодня «Грани» — площадка, объединяющая представителей федеральной, республиканской и муниципальной власти, министров, депутатов всех уровней, общественных организаций, инициативных и неравнодушных граждан.