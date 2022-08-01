Греческая медиакомпания Antenna Group рассматривает возможность купить Vice Media

Такая информация появилась у журналистов The New York Times. Впервые Antenna Group оказалась связанной с Vice ещё в 2014 году, когда две компании основали совместное предприятие в Греции. А в 2020 году греки помогали Vice запускать Vice World News.

Впрочем, Antenna, как пишет NYT, не единственный покупатель, хотя и вероятный. По крайней мере, так говорят три независимых источника, с которыми пообщались журналисты.

В 2017 году на пике оптимизма Vice Media оценивалась в $5,7 млрд. Правда, с тех пор многое изменилось. И в 2021 году оценка составляла уже $2,5 млрд. Такие перемены вынудили руководство Vice начать искать потенциальных покупателей.