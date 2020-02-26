Греческие журналисты провели пикет в поддержку Ассанжа

Греческие журналисты провели в понедельник возле посольства Великобритании в Афинах пикет в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Акция приурочена к началу в Лондоне основных судебных слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа 24 февраля, слушания продлятся всю следующую неделю. Вторая часть слушаний по существу планируется с 18 мая по 5 июня.

В пикете участвовали два десятка журналистов, в том числе ведущих печатных СМИ и телеканалов, представители общественности. Они держали плакаты на английском и греческом языке «Свободу Джулиану Ассанжу», «Свобода Ассанжа – это свобода слова».

На пикете было подписано письмо правительствам Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Австралии в защиту основателя WikiLeaks, его подписывали и прохожие. «Мы, граждане Греции, которые подписывают это письмо, участвуем во всемирной акции протеста 24 февраля 2020 года против продолжающегося задержания основателя Wikileaks, отмеченного наградами журналиста и издателя Джулиана Ассанжа и его экстрадиции в Соединенные Штаты», - говорится в письме.

Участники акции требуют от правительства Великобритании прекращения физических и психологических пыток, уважения прав личности и освобождения Ассанжа, а также отказа от выдачи его в Соединенные Штаты. От США авторы письма требуют остановить незаконное судебное преследование и клевету на честного и мужественного журналиста, раскрывшего военные преступления, виновные в которых должны были преследоваться правительством США. Они призывают Австралию защищать своего гражданина и требовать, чтобы Ассанж вернулся на родину.

Власти США предъявили Ассанжу 18 обвинений в нарушении закона, в частности, в сговоре с целью компьютерного взлома, в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.