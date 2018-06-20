В Греции журналиста арестовали за призывы расстрелять руководство страны

Полиция Греции арестовала журналиста газеты «Макелио» Стефаноса Хиоса за публикацию, в которой тот призывал расстрелять президента, премьер-министра и министра иностранных дел за соглашение о конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония, пишет издание «Нафтмепорики».

Статья под заголовком «С 8 метров, как Белоянниса» (расстрелянный в 1952 году один из руководителей Компартии Греции — ред.) с призывами расстрелять руководство страны была опубликована на первой странице издания 13 июня.

Прокурор немедленно возбудил уголовное дело по статьям «оскорбление президента республики», «подстрекательство к совершению уголовного преступления» и другим.

В четверг вечером Хиоса арестовали возле редакции.

Крупнейший профсоюз журналистов в Греции — Союз журналистов дневных афинских газет ESIEA — сообщил, что передал в дисциплинарный совет дело ответственных за скандальную публикацию. Совет проверит, не были ли нарушены устав и принципы этики журналистов.

Руководство профсоюза подчеркнуло, что журналисты обязаны при осуществлении своих обязанностей «спокойно и объективно» сообщать новости, соблюдая законы и этические принципы.