О клубе для студентов, увлекшихся экологической журналистикой

Green Club — это клубное сообщество, проект Учебно-образовательного пресс-центра института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. Оно было создано в 2016 году для студентов, интересующихся экологической журналистикой
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Участники клуба посещают мероприятия экологической направленности, чтобы подготовить текстовый, видео- или фотоматериал. Например, экофестивали, встречи экологического пресс-клуба в Союзе журналистов, семинары, лекции, круглые столы, субботники, кинопоказы, конференции, ярмарки. Куратор клуба формирует список интересных событий на неделю, а студенты выбирают понравившееся и идут писать или снимать материал. Для разнообразия посты разделены по рубрикам: афиша экособытий, советы по экологичному образу жизни, подборки полезных товаров, фильмов, приложений. Сегодня важно работать над отношением людей к экологии, только после этого их заинтересует информационная повестка. Поэтому гринклубовцы больше пишут о том, почему стоит выбрать шампунь без упаковки, чем может быть опасна для природы незаконная вырубка елок и как найти разумные альтернативы привычным товарам.
Мероприятия экологической направленности важны даже не как повод написать событийный материал, а как возможность узнать что-то новое в экосфере. Прежде чем рассказывать людям о раздельном сборе отходов, нужно самостоятельно разобраться в отличиях полипропилена от полистирола. Участники Green Club прошли обучение в школе экологических журналистов правового центра «БЕЛЛОНА», посещали заседания круглого стола, посвященного информированию граждан о российских ядерных технологиях. Участница клуба Ангелина Оленина делится своим опытом работы в Green Club: «Проект дал мне возможность попробовать себя в экожурналистике — направлении, которое давно меня интересовало. Я побывала на международной конференции по изменению климата, услышала мнения ведущих экспертов. Еще один плюс работы в клубе — я прокачала навыки, которые нужны каждому журналисту, научилась работать в рамках дедлайнов, фильтровать информацию и составлять полезные читателю подборки».
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Green Club организовывал встречи с экспертами, которые работают в сферах блогинга, журналистики, SMM и PR, связанных с экосферой. Например, с директором Института стратегии устойчивого развития Ириной Шмелёвой или с автором блога «I am organic» Анастасией Приказчиковой. Помимо этого, гринклубовцы проводили тематические кинопоказы совместно с участниками Киноклуба Высшей школы журналистики СПбГУ.
Важной частью работы являются личные встречи с участниками клуба. На них студенты обсуждают новые направления в экотематике и разбирают типичные ошибки. Например, как написать подводку, чтобы она привлекла внимание и побудила подписчика прочитать материал. Еще важно знать, что экология — это наука и фразы вроде «мусоросжигание — проблема экологии» писать нельзя. Также слова с приставкой «эко» нужно писать слитно, а экологист и эколог — это совершенно разные люди.
Член Green Club Анна Логвинова рассказывает, что основным плюсом работы был лояльный подход к разбору ошибок: «Мне как чувствительному первокурснику особенно важно, чтобы текст не разносили в пух и прах, а деликатно указывали на ошибки. Еще в клубе я научилась искать информацию в рекордные сроки, писать читабельные тексты и вдвое больше знаю о том, как сократить свой экологический след».
НАЧАТЬ С СЕБЯ
Чтобы не быть голословными, участники Green Club сами практикуют раздельный сбор отходов и экологичный образ жизни. На первом этаже института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» долгое время стояли контейнеры для раздельного сбора мусора. Но студенты часто путали фракции отходов, виды упаковок и почему-то считали, что пластиковая бутылка может отправиться в урну с надписью «бумага». Поэтому содержание точки стало проблематичным. Новый состав клуба планирует возродить традицию. Ведь люди смогут понять, что «бумажный» стаканчик нельзя переработать с макулатурой, только тогда, когда прочитают об этом в десятый или сотый раз.