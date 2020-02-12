О клубе для студентов, увлекшихся экологической журналистикой

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Участники клуба посещают мероприятия экологической направленности, чтобы подготовить текстовый, видео- или фотоматериал. Например, экофестивали, встречи экологического пресс-клуба в Союзе журналистов, семинары, лекции, круглые столы, субботники, кинопоказы, конференции, ярмарки. Куратор клуба формирует список интересных событий на неделю, а студенты выбирают понравившееся и идут писать или снимать материал. Для разнообразия посты разделены по рубрикам: афиша экособытий, советы по экологичному образу жизни, подборки полезных товаров, фильмов, приложений. Сегодня важно работать над отношением людей к экологии, только после этого их заинтересует информационная повестка. Поэтому гринклубовцы больше пишут о том, почему стоит выбрать шампунь без упаковки, чем может быть опасна для природы незаконная вырубка елок и как найти разумные альтернативы привычным товарам.

Мероприятия экологической направленности важны даже не как повод написать событийный материал, а как возможность узнать что-то новое в экосфере. Прежде чем рассказывать людям о раздельном сборе отходов, нужно самостоятельно разобраться в отличиях полипропилена от полистирола. Участники Green Club прошли обучение в школе экологических журналистов правового центра «БЕЛЛОНА», посещали заседания круглого стола, посвященного информированию граждан о российских ядерных технологиях. Участница клуба Ангелина Оленина делится своим опытом работы в Green Club: «Проект дал мне возможность попробовать себя в экожурналистике — направлении, которое давно меня интересовало. Я побывала на международной конференции по изменению климата, услышала мнения ведущих экспертов. Еще один плюс работы в клубе — я прокачала навыки, которые нужны каждому журналисту, научилась работать в рамках дедлайнов, фильтровать информацию и составлять полезные читателю подборки».

В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Green Club организовывал встречи с экспертами, которые работают в сферах блогинга, журналистики, SMM и PR, связанных с экосферой. Например, с директором Института стратегии устойчивого развития Ириной Шмелёвой или с автором блога «I am organic» Анастасией Приказчиковой. Помимо этого, гринклубовцы проводили тематические кинопоказы совместно с участниками Киноклуба Высшей школы журналистики СПбГУ.