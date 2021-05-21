Почему Министерство обороны РФ проигрывает информационную войну

Пиар вместо здравого смысла
С кем ты, военная печать
Прежде чем взяться за этот материал, я изучил различные документы, пообщался с коллегами-журналистами на интернет-форумах. В обмене мнениями приняли участие даже те, кто сегодня живет и работает в Белоруссии, Украине, дальнем зарубежье. Все остро воспринимают то, что за последнее десятилетие сотворили у нас с печатью Вооруженных Сил России.
Коллеги, не стесняясь в выражениях, говорят о том, что армия закрылась от общества, что общаться с военными журналистами военнослужащий теперь может только с разрешения департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ (ДИМК). Его задача не столько открыть, сколько скрыть информацию. С горечью вспоминают об уничтоженной в Военном университете (бывшая ВПА имени В. И. Ленина) кафедре журналистики...
Подавляющее большинство профессионалов отстаивают право на полнокровную, а не кастрированную, как сейчас, жизнь военной печати.
Но есть и диаметрально противоположные мнения: российская военная пресса в глубоком пике, из которого уже не выйти. Другой коллега заявил, что вся читательская и зрительская аудитория теперь в инете, где блогеры без всякого журналистского образования набирают десятки миллионов просмотров, и там нет места военным. На что тут же последовала масса утверждений: военная печать нужна, ибо в информационной войне в недалеком будущем не исключено вообще отключение Сети, и все гаджеты превратятся в металлолом. Даже сегодня, в мирное время, стоит случиться аварии на электростанции — и блогеры окажутся глухими, слепыми...
Слово невозможно убить
Словом, мнений — масса. Но одно, подполковника в отставке Евгения Смушкова, приведу полностью.
«Живу в другом государстве, — пишет он. — И отсюда все проблемы РФ кажутся надуманными. У вас есть нравственные ценности, за которые стоит бороться, есть страна, которая создает смыслы для всего человечества. А вы — пишущая братия! Да какая разница, каков носитель ваших творческих опусов — интернет или бумага! Знаете, когда заговорило радио, газетчики тоже приуныли. А уж с появлением «голубых экранов» совсем запаниковали. Но время шло, а печать оставалась. В основе всего всегда было и останется СЛОВО. Я после военной печати работал на радио, потом на телевидении... В газете было сложнее всего. Именно она дала школу и уверенность в силах. Газета не умрет никогда. Дело не в технологиях. 3D-графика не отменила балет, оперу, классический театр. По моему глубочайшему убеждению, газета — это классика журналистики. Газеты должны оставаться и выходить (пусть даже небольшим тиражом) хотя бы для того, чтобы в виде подшивок после прочтения ложиться в архивы. Центральную и окружные военные газеты нужно возрождать. Я объездил весь мир — везде, особенно в Европе, выходит множество периодических изданий. И традиция посидеть в конце недели с какой-нибудь толстенной «Франкфурте Альгемайне» никуда не делась. Что уж говорить о России, которая всегда была самой читающей страной в мире. Конечно, оперативные жанры (информацию, заметки, корреспонденции, спортивную хронику) инет окончательно перетянул на себя. Но аналитика, то, что читается неспешно, над чем думают, что сохраняют и откладывают, чтобы почитать потом и разобраться глубже, — это ничем не заменишь. А очерки, мемуары, литературные странички, эссе... Друзья, я бы на вашем месте поборолся за возрождение военной печати и школы военной журналистики».
Вот такое письмо, в котором много, как говорится, сермяжной правды. Но что же тогда все-таки не так?
Десять с лишним лет назад на страницах журнала ЖУРНАЛИСТ я высказал мнение о необходимости в корне менять организацию ведомственной военной печати. Ссылался на то, что на страницах военных газет не стало проблемных материалов по вопросам боевой подготовки, добротных очерков и зарисовок о людях, аналитики. Указывал и на некоторые причины невозможности конкурировать ведомственным газетам на рынке. Но речь не шла о развале военной печати. О том, что газеты военных округов необходимы, свидетельствовал социологический мониторинг по изучению информационных потребностей военнослужащих, который был организован в 2010–2012 годах Научно-исследовательским социологическим центром ВС РФ. До недавнего времени методическое руководство всеми военными СМИ осуществляло Главное управление воспитательной работы МО РФ (ГУВР). Но затем вся политика публикаций окружных и флотских газет была отдана на откуп командованию объединений через замов по воспитательной работе. Такая отстраненность и потеря контроля над региональными военными СМИ привели к тому, что набирающая вес пресс-служба Минобороны, получившая статус департамента информации и массовых коммуникаций (ДИМК), «отжала» «Красную звезду», почти все журналы, окружные и флотские газеты. Не зная при этом, что с ними толком делать. По утверждению одного из офицеров центрального аппарата Вооруженных сил РФ, произошедшее стало возможным еще и благодаря кадровой чехарде в руководстве ГУВР (его руководитель Михаил Барышев оказался под судом). В настоящий момент у воспитателей остались только малотиражные дивизионные газеты, практически «умершие», не делающие погоду. Штаты там гражданские, а должность редактора даже руководящей не является.
Нужны ли журналисты армии
В сменившем ГВПУ Главном военно-политическом управлении ВС РФ есть управление военно-политической пропаганды и агитации (руководит им выпускник общевойскового командного училища, не имеющий опыта работы ни в политорганах, ни в СМИ, ни в пропаганде). В нем — отдел военных СМИ (без журналистов). Нонсенс.
Окружные и флотские газеты вообще низвергнуты по штату и в правах до отделов «Красной звезды», руководят ими из центра, часто не успевая реагировать на местные проблемы и события.
Во главе военных СМИ нет военных. Все это как-то не укладывается в рамки разумного.
Газет военных округов и флотов осталось восемь: «На страже Родины» (ЗВО, г. Санкт-Петербург), «Военный вестник юга России» (ЮВО, г. Ростов-на-Дону), «Уральские военные вести» (ЦВО, г. Екатеринбург), «Суворовский натиск» (ВВО, г. Хабаровск), «На страже Заполярья» (СФ, г. Североморск), «Страж Балтики» (БФ, г. Калининград), «Боевая Вахта» (ТОФ, г. Владивосток), «Флаг Родины» (ЧФ, г. Севастополь). И теперь это не органы командующих, как было ранее, а территориальные отделы, повторю, а газета «Красная звезда» сама уже не является самостоятельным юридическим лицом — входит в состав федерального государственного бюджетного учреждения «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Министерства обороны РФ.
Функции учредителя газеты «Красная звезда» и окружных (флотских) газет осуществляются департаментом информации и массовых коммуникаций. Хотя это филькина грамота, поскольку даже сам учредитель по закону не имеет права вмешиваться в редакционную политику учрежденного издания. Не говоря уже о том, что сидящие там люди далеки от журналистики, не являются в ней профессионалами. ДИМК имеет право на публикацию в каждом номере одного официального заявления, которое в издании обязаны напечатать на указанном месте. Если бы какой-то грамотный юрист взялся раскрутить подобную фуфлятину, то он это сделал бы без особого труда. Так как налицо прямое нарушение Федерального закона «О средствах массовой информации». А все директивы и приказы — это подзаконные акты.
Мне на глаза попалось объяснение всей этой чехарды чиновниками ДИМК. По их мнению, придуманная схема якобы обеспечивает «эффективную координацию редакционной деятельности СМИ в рамках единой информационной политики Минобороны России, подготовку качественных материалов по всему спектру вопросов жизнедеятельности Вооруженных Сил и военных округов (флотов), выпуск изданий в современных форматах и их гарантированное доведение до личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации». Вот такая абракадабра. Особенно про качество материалов, которое зависит не от чиновничьих приказов, а от таланта и опыта журналиста, широты его мировоззрения, жизненной позиции.
Пример «Русского витязя»
Подчеркну: так считают в Москве. А вот на местах мнение иное: надо перевести редакции окружных и флотских изданий на самостоятельные штаты и переподчинить их командующим войсками военных округов. С таким предложением, кстати, обратился к возглавляющему сегодня ГВПУ ВС РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову депутат Государственной думы Александр Пятикоп. Естественно, это потребует придания газетам отдельного юридического статуса для самостоятельного ведения административно-хозяйственной и финансовой деятельности по производству и распространению газет, дополнительного увеличения штатов редакций газет. Но когда сегодня Россия вчистую проигрывает в информационной войне, в воспитании военнослужащих, контрпропаганде, думать о финансовых затратах надо в последнюю очередь. Ведь в один момент можно все потерять. Об этом, кстати, говорил недавно и президент России Владимир Путин.
Помимо возрождения в полном объеме окружных и флотских газет необходимо срочно реализовывать собственную глобальную российскую военную информационную сеть в инете, естественно, с серверами только в РФ. Над этим должны очень серьезно подумать не только в Министерстве обороны.
О главной военной газете
Я пришел в «Красную звезду» после 14 лет службы на Севере. Тогда ее тираж был свыше 2 миллионов экземпляров, а основными подписчиками — гражданские люди (не только ветераны и офицеры запаса, но и молодые, готовящиеся служить). Газета продавалась в каждом киоске. А сейчас? В выходных данных «Красной звезды» указан тираж чуть более 25 тысяч экземпляров. На самом деле он гораздо, насколько известно, меньше, где-то в районе 16 тыс. экз. Как мне разъяснили коллеги, в основном это обязательная подписка воинских частей. И только чуть более 1 тысячи — добровольная подписка, в основном — ветеранов. Это на миллионную армию и четыре миллиона военных пенсионеров!
«Я «Красную звезду» не читаю, — заявил мне один высокопоставленный офицер, — там нет ничего интересного». Слышать подобное обидно. Но и возразить-то особо нечего. Откройте газету — и увидите на ее страницах страусиную политику. Публикации сделаны так, чтобы за них не отвечать. А критических выступлений не найти днем с огнем. Конечно, критику никто не любит. Но разве сегодня в Вооруженных Силах нет проблем, которые требуют анализа и поиска решений? Нет мздоимцев в погонах, любителей строить дачи за чужой счет, использовать в качестве рабов подчиненных, нет расхитителей? Разве все прекрасно в организации боевой подготовки? Нигде нет дедовщины?
В самой «Красной звезде» практически по пальцам можно пересчитать офицерские должности. Единственную оставшуюся «полковничьей» должность главного редактора замещает теперь гражданский человек. Содержание газеты подгоняют так, чтобы оно нравилось руководству МО РФ. В шок меня повергло откровение одного из сотрудников газеты. Оказывается, «Красная звезда» регулярно выходит под утро, так как ее возят по ночам читать выпускнику Военного университета 2000 года, который и дает «добро» на подпись в печать. Причем этот, так сказать, «разрешитель», сам ничем не отличившийся на поприще журналистики, может снять из номера даже статью главного редактора.
С 1 января 2018 года «Красная звезда» как структурное подразделение вошла в новое объединение военной печати — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Редакционно-издательский центр «Красная звезда». Возглавил вновь созданное ФГБУ бывший начальник РИЦ Минобороны России полковник в отставке Александр Марков. И теперь он в соответствии с уставом, утвержденным приказом директора департамента имущественных отношений (?) МО РФ от 27 декабря 2017 года, является прямым начальником для всего личного состава и единственным исполнительным органом. Согласно же приказу МО РФ от 9 ноября 2018 года № 636 полномочиями учредителя газеты «Красная звезда» наделен руководитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ. Вместо центрального органа Министерства обороны России газета теперь просто «газета Вооруженных Сил Российской Федерации». По закону «О средствах массовой информации» главный редактор — это лицо, возглавляющее редакцию и принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации. Но если изучить все последние документы Министерства обороны в отношении военной печати, складывается впечатление, что подзаконные акты здесь считают выше федеральных законов. В результате чего центральный орган Министерства обороны потерял юридическое лицо СМИ. Осмелюсь сказать, не только юридическое…
Опыт супостата
Если начинать сегодня реформу военной печати, то — с центральной военной газеты. Нелишне перенять и опыт других стран. Будучи в качестве военкора в США, я убедился: там принципиально по-иному функционирует система печати по военным вопросам. Достаточно сказать, что в этой стране выходит более 1850 периодических военных изданий, в том числе 366 журналов и 1038 военных газет. Практически каждая 12-я газета, выходящая в США, — военная, каждое 20-е издание относится к разряду военных. Пентагон регулярно поставляет пропагандистские материалы для 1700 из 1838 ежедневных гражданских газет. В штате министерства обороны содержится более 3000 специалистов (журналистов, психологов, социологов, лингвистов), занимающихся разработкой вопросов повышения эффективности СМИ.
Американская система, может, и не совсем идеальна. И у Пентагона есть рычаги влияния на военные СМИ. Но рычаги, приемлемые как для МО, так и для самих СМИ. На военных базах выходят многотиражки, отражающие только местные события (несколько сот экземпляров — не чаще раза в неделю). Их готовят работники пресс-центров, используя местные коммерческие производственные силы.
А главное, работники американских военных СМИ свободны в выборе средств и методов работы, для них бог — читатель. У главредов — тесные контакты с руководствами силовых структур, но в своих действиях для них незыблем принцип свободы слова…
Кто в доме хозяин
Вопрос реформирования военной печати в последние годы не раз обсуждался на высоком уровне. Но ДИМК не собирается выпускать контроль над «Красной звездой» из своих рук, а окружные и флотские газеты его интересуют как приложение к «Красной звезде».
Чтобы была польза делу, нужно избавить командную структуру руководства Вооруженных Сил от несвойственных обязанностей. Вернуть функции управления военной печатью Главному военно-политическому управлению, отвечающему за идеологию, морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных Сил и офицеров.
Надо открыть дополнительные материальные резервы, раскрепостить творческий потенциал офицера-журналиста, сделать для народа жизнь армии и флота прозрачной и понятной, вернуть авторитет газетному слову. Это принесет пользу и самой армии, вернет Главному военно-политическому управлению рычаги оперативного воздействия на солдатскую массу и боевую готовность частей и подразделений, за что департамент печати и массовых коммуникаций никакой ответственности не несет.
Валерий Громак прослужил в Вооруженных Силах СССР и РФ в общей сложности 38 лет. Из них почти 30 — в военной печати. Был редактором газеты флотилии атомных подводных лодок на Севере, начальником отдела флотской газеты в Североморске. 13 лет был постоянным корреспондентом центральной военной газеты Министерства обороны «Красная звезда».