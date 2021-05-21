Почему Министерство обороны РФ проигрывает информационную войну

Десять с лишним лет назад на страницах журнала ЖУРНАЛИСТ я высказал мнение о необходимости в корне менять организацию ведомственной военной печати. Ссылался на то, что на страницах военных газет не стало проблемных материалов по вопросам боевой подготовки, добротных очерков и зарисовок о людях, аналитики. Указывал и на некоторые причины невозможности конкурировать ведомственным газетам на рынке. Но речь не шла о развале военной печати. О том, что газеты военных округов необходимы, свидетельствовал социологический мониторинг по изучению информационных потребностей военнослужащих, который был организован в 2010–2012 годах Научно-исследовательским социологическим центром ВС РФ. До недавнего времени методическое руководство всеми военными СМИ осуществляло Главное управление воспитательной работы МО РФ (ГУВР). Но затем вся политика публикаций окружных и флотских газет была отдана на откуп командованию объединений через замов по воспитательной работе. Такая отстраненность и потеря контроля над региональными военными СМИ привели к тому, что набирающая вес пресс-служба Минобороны, получившая статус департамента информации и массовых коммуникаций (ДИМК), «отжала» «Красную звезду», почти все журналы, окружные и флотские газеты. Не зная при этом, что с ними толком делать. По утверждению одного из офицеров центрального аппарата Вооруженных сил РФ, произошедшее стало возможным еще и благодаря кадровой чехарде в руководстве ГУВР (его руководитель Михаил Барышев оказался под судом). В настоящий момент у воспитателей остались только малотиражные дивизионные газеты, практически «умершие», не делающие погоду. Штаты там гражданские, а должность редактора даже руководящей не является.

Нужны ли журналисты армии

В сменившем ГВПУ Главном военно-политическом управлении ВС РФ есть управление военно-политической пропаганды и агитации (руководит им выпускник общевойскового командного училища, не имеющий опыта работы ни в политорганах, ни в СМИ, ни в пропаганде). В нем — отдел военных СМИ (без журналистов). Нонсенс.

Окружные и флотские газеты вообще низвергнуты по штату и в правах до отделов «Красной звезды», руководят ими из центра, часто не успевая реагировать на местные проблемы и события.

Во главе военных СМИ нет военных. Все это как-то не укладывается в рамки разумного.

Газет военных округов и флотов осталось восемь: «На страже Родины» (ЗВО, г. Санкт-Петербург), «Военный вестник юга России» (ЮВО, г. Ростов-на-Дону), «Уральские военные вести» (ЦВО, г. Екатеринбург), «Суворовский натиск» (ВВО, г. Хабаровск), «На страже Заполярья» (СФ, г. Североморск), «Страж Балтики» (БФ, г. Калининград), «Боевая Вахта» (ТОФ, г. Владивосток), «Флаг Родины» (ЧФ, г. Севастополь). И теперь это не органы командующих, как было ранее, а территориальные отделы, повторю, а газета «Красная звезда» сама уже не является самостоятельным юридическим лицом — входит в состав федерального государственного бюджетного учреждения «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Министерства обороны РФ.

Функции учредителя газеты «Красная звезда» и окружных (флотских) газет осуществляются департаментом информации и массовых коммуникаций. Хотя это филькина грамота, поскольку даже сам учредитель по закону не имеет права вмешиваться в редакционную политику учрежденного издания. Не говоря уже о том, что сидящие там люди далеки от журналистики, не являются в ней профессионалами. ДИМК имеет право на публикацию в каждом номере одного официального заявления, которое в издании обязаны напечатать на указанном месте. Если бы какой-то грамотный юрист взялся раскрутить подобную фуфлятину, то он это сделал бы без особого труда. Так как налицо прямое нарушение Федерального закона «О средствах массовой информации». А все директивы и приказы — это подзаконные акты.

Мне на глаза попалось объяснение всей этой чехарды чиновниками ДИМК. По их мнению, придуманная схема якобы обеспечивает «эффективную координацию редакционной деятельности СМИ в рамках единой информационной политики Минобороны России, подготовку качественных материалов по всему спектру вопросов жизнедеятельности Вооруженных Сил и военных округов (флотов), выпуск изданий в современных форматах и их гарантированное доведение до личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации». Вот такая абракадабра. Особенно про качество материалов, которое зависит не от чиновничьих приказов, а от таланта и опыта журналиста, широты его мировоззрения, жизненной позиции.

Пример «Русского витязя»

Подчеркну: так считают в Москве. А вот на местах мнение иное: надо перевести редакции окружных и флотских изданий на самостоятельные штаты и переподчинить их командующим войсками военных округов. С таким предложением, кстати, обратился к возглавляющему сегодня ГВПУ ВС РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову депутат Государственной думы Александр Пятикоп. Естественно, это потребует придания газетам отдельного юридического статуса для самостоятельного ведения административно-хозяйственной и финансовой деятельности по производству и распространению газет, дополнительного увеличения штатов редакций газет. Но когда сегодня Россия вчистую проигрывает в информационной войне, в воспитании военнослужащих, контрпропаганде, думать о финансовых затратах надо в последнюю очередь. Ведь в один момент можно все потерять. Об этом, кстати, говорил недавно и президент России Владимир Путин.

Помимо возрождения в полном объеме окружных и флотских газет необходимо срочно реализовывать собственную глобальную российскую военную информационную сеть в инете, естественно, с серверами только в РФ. Над этим должны очень серьезно подумать не только в Министерстве обороны.

О главной военной газете

Я пришел в «Красную звезду» после 14 лет службы на Севере. Тогда ее тираж был свыше 2 миллионов экземпляров, а основными подписчиками — гражданские люди (не только ветераны и офицеры запаса, но и молодые, готовящиеся служить). Газета продавалась в каждом киоске. А сейчас? В выходных данных «Красной звезды» указан тираж чуть более 25 тысяч экземпляров. На самом деле он гораздо, насколько известно, меньше, где-то в районе 16 тыс. экз. Как мне разъяснили коллеги, в основном это обязательная подписка воинских частей. И только чуть более 1 тысячи — добровольная подписка, в основном — ветеранов. Это на миллионную армию и четыре миллиона военных пенсионеров!

«Я «Красную звезду» не читаю, — заявил мне один высокопоставленный офицер, — там нет ничего интересного». Слышать подобное обидно. Но и возразить-то особо нечего. Откройте газету — и увидите на ее страницах страусиную политику. Публикации сделаны так, чтобы за них не отвечать. А критических выступлений не найти днем с огнем. Конечно, критику никто не любит. Но разве сегодня в Вооруженных Силах нет проблем, которые требуют анализа и поиска решений? Нет мздоимцев в погонах, любителей строить дачи за чужой счет, использовать в качестве рабов подчиненных, нет расхитителей? Разве все прекрасно в организации боевой подготовки? Нигде нет дедовщины?