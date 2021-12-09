Научная специальность «журналистика» превратилась в «журналистику и медиакоммуникации». Зачем?

Междисциплинарность, или мультидисциплинарность, самой науки о журналистике привела к необходимости ее изучения не только в основных направлениях, но и в широком социально-политическом и культурологическом контексте, привлекая другие направления, многообразие проблематики и разнообразие коммуникационных платформ. Поэтому мы говорим сегодня о медиа, имея в виду глобальный информационный мир, в котором журналистике по-прежнему принадлежит особое место. Это множество разнообразных связей нуждается в новом осмыслении и обновлении методологических подходов в исследованиях.

— Получается, что исследователи журналистики и пиара окажутся в одной научной специальности?

— Они различны как сферы деятельности, обладают функциональной и ценностной спецификой, но во многом пересекаются и нуждаются в комплексном изучении. То, что они оказались в одной укрупненной группе, вовсе не означает их отождествления. Каждое исследование отражает конкретную научную область. Однажды, в мою бытность экспертом ВАК, на утверждение по специальности «10.01.10. Журналистика (филологические науки)» была представлена работа, тема которой звучала так: «Финансово-экономические стратегии Голливуда». У экспертов тогда возник естественный вопрос: какое отношение это имеет к журналистике и к филологическим наукам? Работу отклонили, а автору было рекомендовано защитить ее в профильном совете. Иногда в диссертациях, где речь шла, например, об экономике или менеджменте в СМИ, авторы вынуждены были «изобретать» филологическую часть, чтобы маркировать принадлежность именно к этой научной дисциплине.

— По какому научному направлению сегодня могла бы быть утверждена та диссертация?

— Наверное, по экономике или менеджменту. Я не знаю наверняка, что в итоге будет представлено в паспорте научной специальности, он пока еще не утвержден. Но очевидно, что в составе экспертов будут представлены специалисты по разным отраслям науки.

— Во многих странах слово «журналистика» не используется. Там все больше говорят о медиа. Не делаем ли мы этим новым названием научной специальности шаг в сторону западного подхода?

— Отнюдь нет. Это движение отражает тенденции современного развития практики и теории. Мы, скорее, расширяем исследовательское поле, контекстно вовлекая другие научные направления, рассматривая их в органичном синтезе многих теоретических и методических подходов. Журналистика и медиа — не синонимы. И они не равнозначны. Журналистика как социальный институт, как род и вид деятельности самостоятельна. И поэтому она представлена отдельно и в названии научной специальности. В нашей стране существует устоявшаяся практика присуждения ученых степеней доктора и кандидата наук по специальности «журналистика». За рубежом, за некоторыми исключениями, журналистику относят к социальным наукам или коммуникативистике. Когда мы говорим о медиа, мы имеем в виду массовые коммуникации, которые основаны на разных принципах (этических, эстетических, правовых) и существуют на многообразных технологических платформах. Журналистика продолжает свое существование. Поэтому у меня нет пессимизма во взгляде на ее будущее. Что же касается словоупотребления (медиа и журналистика), то в разных странах — в Америке и в Европе — сохраняются и то, и другое названия.

— Как новые медийные практики и наука отражаются на подготовке журналистских кадров?

— Новые направления развития журналистики, безусловно, находят отражение в подготовке профессиональных кадров. Так, три года назад в СПбГУ кафедра периодической печати была преобразована в кафедру цифровых медиакоммуникаций, что стало своевременным откликом на тенденции развития медийной практики. Открываются новые учебные программы, востребованные рынком труда и позволяющие студентам освоить актуальные технологические компетенции. При этом сохраняется базовая устойчивость классического университетского образования.

В этом году мы отметили 75-летие журналистского образования в Санкт-Петербургском государственном университете, которое ведет свое начало с 1946 года, когда на филологическом факультете Ленинградского университета было открыто отделение журналистики. Несмотря на известные сложности нынешнего времени, связанные с пандемией, нам удалось в течение юбилейного года провести серию мероприятий (конференций, конкурсов, выставок, форумов), позволивших нам не только подвести итоги, но и попытаться определить стратегию развития профессионального образования. Очень интересным был завершающий круглый стол, прошедший 15 ноября в Доме журналиста, под названием «Университет и журналистика: образование, профессия, наука», в котором приняли участие выпускники разных лет, преподаватели, работодатели, журналисты-практики, студенты.

Дискуссия показала, что стремление всех сторон слышать и понимать время, своевременно откликаться на его запросы, сохраняя традиции и лучшее, что было создано предшествующими поколениями, позволит нам и впредь успешно развивать научные и образовательные школы.