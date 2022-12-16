Group4Media: рекламный рынок в 2022 году упадет на 26%

Снижение инвестиций в рекламу в России в 2022 году составит 26%, следует из обновленного прогноза Group4Media. По обновленному прогнозу группы инвестиции в телерекламу по итогам года упадут на 13%, в интернет-рекламу — на 39%, в рекламу в прессе — на 49%. Сегмент наружной рекламы в то же время покажет рост на 4%; рекламы на радио — на 3%.

Как утверждает Group4Media, сейчас на медиарынке сложилась уникальная ситуация. Люди продолжают активно смотреть, слушать, читать, общаться и покупать онлайн. Телевидение отвоевало и будет удерживать позицию главного поставщика охватов, а остающийся рекламный инвентарь в цифровых каналах позволяет компенсировать до 90% потерь, вызванных уходом с рынка или запретом некоторых популярных платформ.

В 2023 году, согласно прогнозам медиахолдинга, рынок может начать восстанавливаться. Потенциальный рост в 2023 году составит 5%. Согласно текущим прогнозам Минэкономразвития, спад ВВП РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 0,9%.