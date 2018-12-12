В Грозном назвали победителей Всероссийского конкурса журналистских работ «Слово о Грозном»

Награждение победителей Всероссийского конкурса журналистских работ «Слово о Грозном» им. первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, приуроченного к 200-летию г. Грозного, состоялось 11 декабря в Доме печати в столице Чеченской Республики. 115 заявок из разных уголков страны поступило на конкурс, призванный привлечь средства массовой информации к всестороннему и объективному освещению социально-экономического развития Чеченской Республики.

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв:

Более 100 заявок, направленных на конкурс журналистами из 12 регионов России, свидетельствуют о живом интересе жителей нашей страны к феномену столицы Чеченской Республики — самобытной истории, традициям и культуре чеченского народа, современному укладу жизни. Каждая работа достойна внимания, каждая работа уникальна. География конкурса включила в себя Красноярский край, Свердловскую, Курскую, Рязанскую, Липецкую и другие области, регионы Северного Кавказа. Отдельно хотел бы отметить журналистов федеральных изданий, предоставивших на конкурс и исторические зарисовки и актуальные репортажи, рассказывающие о жизни современного Грозного. Особо хочу отметить работы авторов из Чеченской Республики, которые не просто подготовили, но и в буквальном смысле прожили каждый свой материал, вложили в него свою душу.

В награждении приняли участие помощник Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Прокопов, Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, пресс-секретарь Главы Чеченской Республики Альви Каримов, представители региональных органов власти.

В номинации «Лучший материал на тему 200 лет г. Грозному» по результатам оценок жюри I место было присуждено репортажу корреспондента интернет-издания Lenta.ru Антона Ширяева "Грозный шик", рассказывающему о том, как столица Чеченской Республики отметила свой юбилей. «Российская Газета» получила две награды — I место в номинации «Лучший материал в печатном и электронном СМИ» за работу специального корреспондента по Северо-Кавказскому федеральному округу Романа Кияшко «Позвали в горы» и III место за лучший фоторепортаж фотокорреспондента издания Барыбиной Татьяны «Грозный отмечает 200-летие города». Среди федеральных СМИ в номинации «Лучший фоторепортаж» I место заняло информационное агентство МИА Россия Сегодня — фоторепортаж Царнаева Саида-Хусейна был единогласно оценен членами жюри конкурса наивысшим баллом.

Победителями от Чеченской Республики стали ЧГТРК «Грозный» за документальный фильм «Грозненский перелом», Информационное агентство «Грозный-Информ» за фоторепортаж «Открытие военно-патриотической игры старшеклассников Союза городов воинской славы», республиканская газета «Столица плюс» за материал «Грозный должен превратиться в сказку» и др.

По окончании приема заявок Оргкомитетом Всероссийского конкурса было принято решение о введении номинации Гран-при, победителем которой стало телевизионное интервью с Главой Чеченской Республики, Героем России, Рамзаном Кадыровым в авторской программе Наили Аскер-заде «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале Россия 24.

Всероссийский конкурс журналистских работ «Слово о Грозном» им. Ахмата-Хаджи Кадырова организован информационным агентством ТАСС при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Правительства Чеченской Республики, пресс-службы Главы Чеченской Республики, Министерства Чеченской Республики по национальной политики, внешним связям, печати и информации, Союза журналистов России, Союза журналистов Чеченской Республики в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина о праздновании 200-летия основания города Грозного.

Источник и фото: ТАСС