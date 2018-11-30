В Грозном пройдет крупнейший форум СМИ Северного Кавказа

В столице Чеченской Республики 5-6 декабря пройдет шестой форум СМИ Северного Кавказа. Журналисты, специалисты по связям с общественностью и представители власти обсудят тенденции в российском и мировом информационном пространстве, а также поделятся опытом в сфере медиапространства..

Как сообщили организаторы, в форуме примут участие более 700 человек. В Грозном он проходит впервые. Ранее два года подряд местом проведения была Ингушетия, а до этого главное журналистское событие СКФО проходило на Ставрополье.

Программа включает пленарные заседания, профильные экспертные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Во время форума будут работать выставочные экспозиции, отражающие специфику медийного пространства каждого из регионов СКФО.

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