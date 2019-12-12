Группа «Сафмар» подала в суд на издателя Forbes

АО «Группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев подали иск в Арбитражный суд Москвы к издателю российского журнала Forbes — АО «АС рус медиа», следует из картотеки суда.

Иск был подан 10 декабря. Заявители требуют от Forbes удалить статью от 11 октября о долгах компаний, связанных с семьей Гуцериева, рассказал «Ведомостям» представитель группы. Компания считает, что при подготовке материала были нарушены базовые принципы объективности и достоверности распространяемой информации, и хочет, чтобы публикации была дана юридическая оценка.

В Forbes сообщили «Ведомостям», что еще не видели иска «Сафмара». Издание считает, что через суд они смогут «в цивилизованной форме» разрешить все разногласия.

В октябре Forbes написал со ссылкой на источники и открытые данные, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева, почти достиг 1 трлн руб. ($15 млрд). За три последние года объем их долгов вырос почти вдвое, он может составлять 1% от активов всей банковской системы, отмечало издание.

Группа «Сафмар» назвала этот материал откровенной ложью и дискредитацией, а также обвинила журналистов издания в коррумпированности. Представитель Forbes ответил, что подобные заявления неприемлемы и «Сафмару» была дана возможность представить свою развернутую позицию в тексте.

В конце октября АО «АС рус медиа» подало иск против «Сафмара» с требованием признать не соответствующим действительности и порочащим репутацию заявление о якобы коррумпированности журналистов Forbes. В иске издание требует, чтобы «Сафмар» разместил на своем официальном сайте текст с опровержением и компенсировал расходы на проведение экспертизы заявления и на судебную пошлину (всего около 100 000 руб.).