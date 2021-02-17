Группа «Выбери радио» запустила сервис для размещения региональной радиорекламы

Группа «Выбери радио» начала продажу рекламы в радиоэфире региональных станций через маркетплейс get-radio.ru. Сервис позволяет задействовать рекламный инвентарь радиостанций, ранее остававшийся не реализованным, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Вадима Терещука.

Сервис, запущенный в конце 2020 г., позволяет купить и разместить рекламу в эфире всех станций, входящих в группу «Выбери радио». Он рассчитан в первую очередь на прямых рекламодателей, привыкших работать с системами контекстной рекламы «Яндекс.Директ» и MyTarget. При этом рекламодатель имеет доступ к списку подключенных к системе радиостанций с описанием целевых аудиторий и охватов на основании данных Mediascope.

Исходя из заданных параметров, система автоматически формирует медиаплан для рекламодателя. Итоговая версия просчитывается, и сервис выставляет счет на оплату. Если у компании еще нет ролика, то его можно также заказать и оплатить на платформе. По словам Терещука, в январе 2021 г. рекламу в эфире радиостанций «Выбери радио» уже разместили 50 клиентов с помощью нового сервиса.

Эксперты отмечают, что пока прямых аналогов этому сервису на российском рынке нет. Директор по закупкам аудиорекламы Media Direction Group Александра Садовничая считает, что для профессиональных закупщиков важна экспертиза по всему рынку радио, которая не ограничена возможностями одного холдинга, поэтому у медиаагентств проект вряд ли будет востребован. Однако Терещук утверждает, что «Выбери радио» ведет переговоры о том, чтобы подключить к get-radio.ru рекламный инвентарь других радиохолдингов.