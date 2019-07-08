Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание

Частная грузинская телекомпания «Рустави 2» возобновила вещание после перерыва из-за протестов. Руководство канала признало, что поведение ведущего Георгия Габунии в эфире было недопустимым:

Мы считаем, что при любых обстоятельствах, даже при выражении авторской позиции, журналисты должны следовать этическим нормам и редакционной политике. А формы выражения, в том числе острые и провокационные, допустимы только в тех случаях, когда вписываются в русло, определенное обществом. Мы считаем, что Георгий Габуния использовал форму выражения, которая не соответствует нашим установленным каналом высоким стандартам. Сейчас его поведение обсуждается органом саморегулирования телевидения.

Решение о приостановке вещания было принято руководством канала из-за протестов с требованиями уволить журналиста и отправить в отставку гендиректора канала Нику Гварамия.

Вечером 7 июля Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес президента России Владимира Путина, в которой активно применял нецензурную лексику.