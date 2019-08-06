The Guardian извинилась за обвинения Sputnik France в фейке

Британская газета The Guardian принесла извинения после того, как ошибочно обвинила информагентство Sputnik France в публикации фейковой фотографии, сделанной во время пожара Нотр-Дама. Соответствующее сообщение опубликовано в Instagram издания.

Речь идет о сделанной в апреле фотографии корреспондента Sputnik France, на которой изображен «пылающий собор, а перед ним двое улыбающихся молодых людей восточной внешности, которые проходят под лентой оцепления полиции».

«В выпуске Fake or real, который был опубликован 19 апреля, мы предположили, что вирусно разошедшаяся во время пожара Нотр-Дама фотография была ретуширована. С нами связался правообладатель изображения, Sputnik France, подтвердив, что фотография не подвергалась редактированию. Мы приносим извинения, что утверждали обратное», — отмечается в сообщении The Guardian.

После публикации изображения в апреле многие СМИ обвинили Sputnik в ретушировании фотографии.

«Газета отнесла снимок к категории «фейк-нюьс», сославшись на мнение американских экспертов, которые утверждали, будто фото подверглось монтажу. В свою очередь, Sputnik предоставил доказательства того, что снимок подлинный, разместив его исходник со всеми метаданными», — отмечает агентство.

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