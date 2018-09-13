Guardian запустит свой первый ежедневный новостной подкаст

Руководство Guardian объявило, что наняло шесть журналистов, которые будут делать первый ежедневный новостной подкаст под брендом издания. Проект выйдет в конце 2018 года.

Голосом подкаста будет журналист Анушка Астана, которая сейчас работает в Guardian политическим редактором.

Спонсором запуска подкаста станет компания Bose, которая производит наушники и акустические системы.

Это, конечно, не первый подкаст Guardian. Издание делает аудио-проекты уже несколько лет. На сегодня в портфеле издания уже 10 подкастов. А, например, еженедельный футбольный подкаст Football Weekly постоянно входить в топ-5 лучших подкастов iTunes. И за время ЧМ по футболу в России у подкаста было 3,2 млн загрузок.

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