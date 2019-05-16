Успех клубных взносов: Guardian вышла на самоокупаемость

В конце апреля завершился финансовый год в Великобритании, и Guardian отрапортовала о небольшой операционной прибыли — всего 800 тысяч фунтов. Для такого крупного проекта цифра невелика, особенно если учесть, что два года назад убыток составил 57 миллионов фунтов. Но это событие имеет огромное значение для рынка СМИ.

В 2014 году Guardian первой на рынке медиа запустила модель membеrship. Смысл модели в том, чтобы заменить подписку сбором клубных взносов с читателей, которые хотят поддержать журналистику Guardian и сделать ее тексты доступными обществу, не закрывать пэйволом.

Таким образом, Guardian первой из крупнейших мировых газет отказалась от модели товарной журналистики. То есть она отказалась от идеи продавать контент как товар. Подписка на бумажную версию существует, но в интернете весь контент открыт. Вместо этого Guardian продает свою общественную функцию. Плательщики получают взамен чувство сопричастности, а также набор клубных услуг: приглашения на конференции, концерты, встречи с журналистами и знаменитостями, организуемые редакцией, различные прочие клубные бенефиты и скидки.

После первых опытов с новой моделью в Guardian был создан попечительский совет, который гарантировал финансирование на три года, но с условием, что за эти три года газета выйдет на самоокупаемость и докажет жизнеспособность новой бизнес-модели. Это удалось. Поэтому финансовые результаты Guardian так важны для всего рынка СМИ.

Что было бы, если бы Guardian не смогла выйти на самоокупаемость за три года? Вряд ли бы газету закрыли. Но эксперимент провалился бы, и газета была бы вынуждена присоединиться к общей стратегии выживания. То есть строить пэйвол, сокращать штаты и присутствие.

Стоит отметить, что без оптимизации все равно не обошлось. За три года пришлось сократить 450 рабочих мест. Впрочем, перестройка штата все равно была неизбежна, так как параллельно с внедрением новой бизнес-модели редакция переходила с бумаги на цифру.

Наличие гарантий попечителей сыграло огромную роль. Запас ресурсов на три года позволил газете не выживать, а развиваться и «продвигать либеральную журналистику в Британии и повсюду». Газета имеет более 500 тысяч регулярных частных доноров, членов клуба. Если посчитать их подписчиками, то Guardian занимает пятое место в мире среди общественно-политических газет. Причем все остальные, в основном американские, используют пэйвол. Добровольные пожертвования читателей Guardian состоят как из регулярных (похожих на подписку), так и разовых (разовых плательщиков в последний год было 300 тысяч).

Джошуа Бентон из NiemanLab отмечает, что форма траста с гарантиями попечителей на три года — не единственная странность издания. Это единственное крупное издание, две три читателей которого живет за пределами страны, где газета издается. То есть это всемирная британская газета. Это единственная крупная газета, которая начинала как городская, а потом поменяла город. Она была основана в 1821-м как The Manchester Guardian, в 1959-м сбросила приставку Manchester, а в1961-м переехала в Лондон.