Британская газета The Guardian вдвое увеличила свою аудиторию

Сайт газеты «Гардиан» сократил количество новостного контента, чтобы не выпускать обреченные на провал материалы. С тех пор его аудитория активно растет. Этот успешный пример теперь собираются взять на вооружение другие СМИ. Меньший объем в угоду качеству и оригинальности — все это притягивает аудиторию. Эта тенденция, судя по всему, будет набирать обороты.

«Простого «твита» может быть достаточно, чтобы взбудоражить весь микрокосм СМИ. «Гардиан» на треть уменьшил число выходящих за неделю статей… и его аудитория выросла!» — написал один американский профессор. Эта (подтвердившаяся) информация стала настоящим потрясением, поскольку она выглядит совершенно контринтуитивной. В стремлении получить максимум аудитории и прибыли от рекламы новостные сайты расширяют освещаемую их сотрудниками тематику, рассматривают главные события под всевозможными углами и не чураются скандальных сюжетов, которые практически гарантированно привлекают публику. Расчет предельно прост: чем больше статей, тем больше кликов.

В «Гардине» решили взглянуть на ситуацию иначе. «Когда рассматривают аудиторию, то забывают обо всех тех материалах, которые не читают. А их много!» — отметил в подкасте Tricky Крис Моран (Chris Moran), ответственный по вопросам аудитории в британской газете. Он провел большую работу с опорой на данные и погружение в работу сайта, чтобы понять, почему читатели игнорируют такое число статей. Целью было перестать публиковать обреченные на провал материалы.

«Интернет привел к перепроизводству. Если публикации не читают, то это и потому, что читатели их никогда не видели, — подчеркивает он. У оставшихся без внимания статей есть еще один общий момент. Они были заказаны начальником отдела не потому, что тема вызывала у него интерес, а потому, что «это нужно сделать». Если у начальника нет веры, значит, у журналиста тем более. Редактор не станет придумывать интересный заголовок, и никто не поставит статью на главной странице». Работа привела к сокращению производства на треть и «сосредоточению на статьях, которые имеют смысл для нас и наших читателей».

Вовлечение читателей

Другие СМИ тоже пересмотрели производственные объемы. Местная газета Чарлстона «Пост энд Куриэр» сумела увеличить число подписчиков с 1 700 до 6 000 человек, вдвое сократив ежедневные объемы. Причем руководство хотело бы пойти еще дальше. «По-настоящему интересными были всего лишь 20-30 % наших статей, — признает главный редактор. — Можно писать отчет о собрании муниципального совета, но если мы объясняем, почему та или иная мера важна для города, это привлекает читателей».

Меньший объем в угоду качеству и оригинальности — все это притягивает аудиторию. Эта тенденция, судя по всему, будет набирать обороты, поскольку подписка будет считаться приоритетной по сравнению с кликами, чья рекламная ценность без конца падает. Сложно сформировать сообщество вовлеченных и готовых платить читателей, если они уже прочитали эти новости где-то еще, а статьи были написаны на скорую руку, чтобы оказаться первым в результатах поиска в «Гугл»…

Клоэ Вуатье (Chloé Woitier)

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