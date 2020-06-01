Губернатор Миннесоты извинился за задержание репортера CNN

Губернатор Миннесоты Тим Вальц принес извинения за задержание репортера CNN Омара Хименеса, которое произошло несколькими часами ранее во время прямого включения из Миннеаполиса.

В беседе с президентом CNN Джеффом Цукером Вальц заявил, что «приносит свои глубочайшие извинения» в связи со случившемся и работает над немедленным освобождением съемочной группы.

При этом губернатор Миннесоты назвал «неприемлемыми» аресты журналистов, подчеркнув, что команда CNN имеет право находиться в Миннеаполисе и освещать протесты.

Впоследствии корреспондент Омар Хименес и его команда были освобождены из-под стражи. С ним в участке находились продюсер Билл Киркос и фотожурналист Леонель Мендес.

Протесты в Миннесоте начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее в социальных сетях разошлось видео его задержания, записанное очевидцем на мобильный телефон. На кадрах видно, как офицер полиции несколько минут давил коленом на шею Флойда, пока он лежал на земле, после чего тот потерял сознание. В дальнейшем стало известно о смерти мужчины.

Впоследствии полицейских, запечатленных на видео, уволили. Мэр города Джейкоб Фрей заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности офицера, который давил на шею Флойда коленом.