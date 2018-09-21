Дмитрий Губерниев получил премию Москвы в области журналистики

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды жителям столицы, достигшим успехов в трудовой и общественной деятельности, а также в работе на благо города и его населения.

Премию Москвы 2017 года в области журналистики за «яркие репортажи о крупнейших спортивных событиях и большой вклад в популяризацию спорта» получил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Премия города Москвы в области журналистики присуждается за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы, проникнутых чувством гражданственности, способствующих воспитанию у граждан любви к своему городу, бережного отношения к его истории и традициям», — сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.