Профессия

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Алексей Гудошников

Теги: 
Объединенный журфак
вопросы после лекции

Аудиоверсия беседы с Алексеем Гудошниковым, журналистом, ведущим радиостанции «Говорит Москва».

Проект «Объединенный журфак» расширяет свои границы. Его участниками стали студенты-журналисты, которые задали свои вопросы авторам видеолекций.

 

«Секрет говорения в том, чтобы говорить»

Учебный проект «Объединенный журфак» находит все больший отклик у начинающих медийщиков. Свои вопросы Алексею Гудошникову, ведущему радиостанции «Говорит Москва», телеканала «Звезда» и автору лекции «Особенности подготовки разговорной программы на радио», задали студенты третьего курса факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха Алиева Фатима, Анна Кузеванова и Тамара Мозговая:

Видеолекции журнала ЖУРНАЛИСТ заинтересовали нас. Захотелось больше узнать о специфике работы на радио и особенностях ведения разговорной программы. Для того чтобы расширить знания по теме, мы связались с Алексеем Гудошниковым. Ведущий рассказал нам о формировании повестки дня для обсуждения и интерактивного ведения эфира, поделился «секретами» говорения.

Справка

В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Проект вызвал большой интерес среди будущих журналистов, которые захотели  в нем поучаствовать. Так, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха и факультета журналистики Воронежского государственного университета связались с авторами видеолекций и задали им свои вопросы.

В рамках проекта «Объединенный журфак» мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
30 июня 2020

Июн 30, 2020

Как повлиял коронакризис на голландские медиа и журналистику
О том, как голландская журналистика приспособилась к новой реальности и с какими проблемами она столкнулась, рассказывает корре

Профессия

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Алексей Гудошников
Аудиоверсия беседы с Алексеем Гудошниковым, журналистом, ведущим радиостанции «Говорит Москва».

Профессия

Как региональному медиа создать сообщество без высоких технологий и...
Сколько человек нужно, чтобы сформировать сообщество? Хватит одного

Вам будет интересно: