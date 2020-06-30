Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Алексей Гудошников

Аудиоверсия беседы с Алексеем Гудошниковым, журналистом, ведущим радиостанции «Говорит Москва».
Проект «Объединенный журфак» расширяет свои границы. Его участниками стали студенты-журналисты, которые задали свои вопросы авторам видеолекций.
«Секрет говорения в том, чтобы говорить»
Учебный проект «Объединенный журфак» находит все больший отклик у начинающих медийщиков. Свои вопросы Алексею Гудошникову, ведущему радиостанции «Говорит Москва», телеканала «Звезда» и автору лекции «Особенности подготовки разговорной программы на радио», задали студенты третьего курса факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха Алиева Фатима, Анна Кузеванова и Тамара Мозговая:
Видеолекции журнала ЖУРНАЛИСТ заинтересовали нас. Захотелось больше узнать о специфике работы на радио и особенностях ведения разговорной программы. Для того чтобы расширить знания по теме, мы связались с Алексеем Гудошниковым. Ведущий рассказал нам о формировании повестки дня для обсуждения и интерактивного ведения эфира, поделился «секретами» говорения.
В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Проект вызвал большой интерес среди будущих журналистов, которые захотели в нем поучаствовать. Так, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха и факультета журналистики Воронежского государственного университета связались с авторами видеолекций и задали им свои вопросы.
В рамках проекта «Объединенный журфак» мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.