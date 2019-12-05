Павел Гусев: «Мы живем в перевернутом мире»

Когда-то, еще в советское время, Ельцин был партийным руководителем Москвы, потом его изгнали. Потом пришел Зайков, и была дана установка — «мочить» Ельцина по полной программе. И все московские СМИ «мочили». Только я не «мочил». Я вообще ни одного слова про Ельцина до его восстановления не писал, ни плохого, ни хорошего. Чего только со мной ни делали, а я уходил от этого. Не хотелось в этой куче совершать безнравственный поступок, лучше вообще не говорить.

— Это только подтверждает: выбор есть всегда.

— Есть выбор, есть своя позиция. Ее надо отстаивать, это очень сложно. Я знаю, что и ко мне многие сложно относятся.

— Завидуют?

— Наверное, кто-то и завидует. Я сумел сохранить то, что многие разбазарили в 90-е годы. Ко мне ведь тоже тогда приходили и требовали. Гусинский пришел и сказал: ты должен продать газету. Я отказался. Он сказал: ты понимаешь, что у тебя будут большие проблемы? Я ездил в бронированной машине, с охраной. Но я не продал ни одной акции и не продал газету. И когда я стал реальным хозяином, я дал обещания журналистам, и до сих пор стараюсь их все выполнять. Это и бесплатное медицинское обслуживание, это цены в буфете, многое другое, это иногда очень сложные операции, которые мы тоже оплачиваем. Люди поверили в меня, и я стараюсь выполнить все, что обещал.

— Совет по правам человека при президенте, в котором вы возглавляете комиссию по свободе прессы, — зачем он вам?

— Во-первых, мне предложил войти туда Михаил Федотов, с которым мы дружим с 90-х годов. Уникальный человек — юрист, энциклопедист, соавтор лучшего Закона о СМИ. Надо сказать, я и до совета в Общественной палате занимался защитой журналистов, тогда многое удалось, мы проводили заседания в самых разных городах, ездили по стране, много ругались и были заметны. Потом в палате сменилось руководство, и я ушел. И как раз поступило предложение Федотова. Люди в совете очень разные, очень знаковые, со своей позицией. И чтобы отстоять свою точку зрения, надо очень точно формулировать и аргументировать. Очень интересная работа. Я буду продолжать работать в совете, буду продолжать защищать людей. Готовим заявления о Светлане Прокопьевой из Пскова, Абдулмумину Гаджиеву из Махачкалы.

ШТРАФ ЗА ОШИБКУ И ПРЕМИЯ ЗА ТАЛАНТ

— Идеальный журналист «МК» — он какой?

— Для меня настоящий, образцовый журналист — это тот, который меня как редактора и читателя заинтересует. Заставит перечитать и задуматься, может быть, поспорить с ним. Вот это вызывает уважение — умение журналиста подняться выше общего уровня, увидеть на несколько метров дальше, выше и глубже и интересно написать. Таковы Саша Минкин, Миша Ростовский, Ира Боброва, Ева Меркачева и многие другие, которые вышли на новый уровень понимания вещей, общения с аудиторией. Которым верят почти как пророкам, а иной раз ругают — не потому, что плохо написали, а потому, что задели, затронули самое больное. Начинается спор, это на самом деле радость, в этом и есть задача настоящей журналистики — заставить людей думать.

— Совсем не то, что утверждает Алексей Волин, для которого журналисты сегодня не больше чем «колесики и винтики» машины медиабизнеса.

— Ну уж нет. Важен талант, талант и еще раз талант! Знаете, почему Союз журналистов ни в советское время, ни сейчас не считался творческим союзом, как, скажем, Союз дизайнеров? Потому что никогда журналист не рассматривался государством как творческая личность. Рассматривается как подручный. К ноге! Выполнять то, что прикажет тот или иной хозяин. Надо сказать, во все времена было некоторое количество журналистов, которые с этим не соглашались. Я за ними с восторгом наблюдаю. Но нас все хотят превратить в цепных псов, которые по указке хозяина начинают гавкать.

— О заголовках «МК» пишут диссертации. Как родился формат?

— Я давно понял, что даже если материал довольно сложный для восприятия, написан для определенного круга людей, если я хочу расширить аудиторию, надо ее заинтересовать формой подачи. В свое время у нас была создана специальная команда, потом осталось два-три человека, им платили только за заголовки. Сейчас у нас разная аудитория у печатной версии и у сайта, и придумываются два вида заголовков соответственно.

— Бойчее в интернете?

— Наверное, в интернете. Бумага — она все-таки требует большего внимания и ответственности. Сегодня у Минкина заголовок «Сволочь и б...». Думаю, тот, кто увидит, по крайней мере захочет понять, что такое «б». Или «Хулиганский кодекс власти». Особое внимание к фоторепортажам, подписям к ним. На сайте выходит также МК-ТВ. Практически каждый день выкладываем новые сюжеты, и некоторые больше миллиона откликов получают немедленно.

— Как все‑таки боретесь с фейками? И вообще поддерживаете творческий дух?

— Денежные штрафы. Первая фактическая ошибка — пять тысяч рублей. Вторая ошибка — увольнение. Но есть и положительные моменты. Каждый день планерка, на ней предлагается повесить на доску лучший материал номера — к этому почетному акту прилагается еще денежная премия. Сама система оплаты у нас стимулирует качественную работу. Все сотрудники, включая меня, получают минимальную зарплату по Москве, это 19 тысяч рублей. Все остальное — премия. Она может быть пятьдесят, сто, двести тысяч рублей. А раз в год подводим итоги и выбираем тайным голосованием лучшего журналиста года, портрет победителя вывешиваем в редакции, он сам получает также большую премию. Фотографии лучших журналистов у нас в коридоре на стенде.

— Что считаете своим самым большим успехом? Главное счастье владельца Гусева и Гусева‑редактора.

— То, что «МК» сохранил свое название, его знают не только в России, но и во многих странах мира. Я недавно нашел справочник советской прессы за 1957 год, так там нет «Московского комсомольца». Есть «Московская правда», «Вечерка»… А сейчас многие газеты, которые были тогда в списке, исчезли. Я не иронизирую над теми, кто исчез. Это время, это власть, это ситуация, когда многие не сумели удержать свои издания. Не могли, может быть, не хотели создавать задел на будущее.

— А вам что помогло? Интуиция? Упорство и самолюбие? Случай?

— Мне помогла команда. Многих, примерно треть нашего коллектива, я знаю давно, есть те, кто еще до меня работал. Это та команда, которая и есть газета. Завтра я улетаю в командировку, и я спокоен — они все сделают даже лучше, чем при мне, знают, что я приеду и все буду внимательно читать. Команда умеет делать все абсолютно.

— Что‑то пожелаете в преддверии юбилея читателям? Руководителям, принимающим решения? Всем нам?

— Мое главное пожелание — не повторять той ошибки, которую сделала КПСС. В узде долго прессу не удержишь. Надо внимательно читать историю. Каким бы ни был сильным Сталин, но он ушел, и все изменилось. Каким бы ни был сильным Брежнев, но он ушел, и все изменилось. Какой бы сильный ни был Ельцин, но он ушел, и очень многое изменилось. История — ее надо помнить. И тогда, может быть, нынешняя власть поймет, как ей сегодня надо поступать.

— Что‑то пожелаете в преддверии юбилея читателям? Руководителям, принимающим решения? Всем нам?

— Мое главное пожелание — не повторять той ошибки, которую сделала КПСС. В узде долго прессу не удержишь. Надо внимательно читать историю. Каким бы ни был сильным Сталин, но он ушел, и все изменилось. Каким бы ни был сильным Брежнев, но он ушел, и все изменилось. Какой бы сильный ни был Ельцин, но он ушел, и очень многое изменилось. История — ее надо помнить. И тогда, может быть, нынешняя власть поймет, как ей сегодня надо поступать.